La Nau acull les II Jornades de Bibliofília, una cita anual per als bibliògrafs valencians

El dimarts 19 i el dimecres 20 de novembre, el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València es convertirà en la seu de les II Jornades de Bibliofília. Durant aquests dos dies, a l’Aula Magna del centre històric de la Universitat, la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés oferirà una taula redona, conferències, la presentació de Passions Bibliogràfiques 4, i la del facsímil i estudi d’una obra publicada en 1592, Verdadera y copiosa descripción de la insigne ciudad de Valencia, entre altres activitats, en què participaran importants personalitats dins del món de la bibliofília.

Les jornades, que començaran amb la intervenció del vicerector de la Universitat de València, Antonio Ariño, i el president de la Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés (SBVJG), Rafael Solaz, acolliran un gran nombre de bibliòfils, bibliògrafs, historiadors i investigadors. Alguns d’ells seran Xavier Agenjo Bullón (Fundació Ignacio Herrando de Larramendi), Everilda Ferriols Segrelles (Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu) o Carlos López (Arxiu de la Corona d’Aragó), entre molts altres.

En el marc d’aquestes jornades, el dimecres 20 es realitzarà el primer lliurament del Premi IDEAL (Iniciativa, defensa i emprenedoria pro llibre antic) que s’atorgarà a José Huguet Chanzá i Catherine Baudin Mazin, per tota una vida dedicada al món del llibre; de fet, el seu arxiu és un referent per a la cultura valenciana. D’altra banda, aquest mateix dia es farà esment del cartell de les Jornades, dissenyat per Cristina Durán, que acaba de rebre el Premi Nacional de Còmic, i, com a clausura, tindrà lloc a l’Aula Magna la conferència de Carlos López “València i l’Arxiu de la Corona d’Aragó”.

La Societat Bibliogràfica Valenciana Jerònima Galés

La Societat Jerònima Galés (SBVJG), que celebra enguany el seu 25é aniversari, és l’organitzadora d’aquestes interessants jornades, cita imprescindible dins del camp de la bibliofília valenciana. Aquesta societat va nàixer en 1994, i va prendre el nom de Jerònima Galés en honor a la primera dona impressora de València. Des de la SBVJG es promouen projectes relacionats amb el foment, l’edició i les arts gràfiques. A més, el seu objectiu és el de recuperar, mantenir i fomentar la paraula i la comunicació a través de les més belles pàgines del llibre.

L’esperit de la SBVJG es pot resumir en la cita de Francesc Almela i Vives: “La terra valenciana ha estat fecunda en llibres, en escriptors de llibres, en impressors de llibres, en arreplegadors de llibres, en enamorats de llibres.”