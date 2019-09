La Nau acull un congrés internacional sobre reparació del ADN

Connect on Linked in

La cita, que tindrà lloc a Espanya per primera vegada, aplega mig centenar de científics

El Centre Cultural La Nau de la Universitat acollirà els dies 25 i 26 de setembre el congrés internacional “3rd Workshop on DNA Damage and Repair: Chemistry, Biology, and Medicine” (3er Workshop sobre dany i reparació a l’ADN: química, biologia i medicina), que tindrà la participació de mig centenar de científics provinents de centres d’investigació d’Espanya, França, Holanda, Dinamarca, Alemanya, Estats Units, Polònia, Itàlia, República Txeca, Àustria i Regne Unit.

L’esdeveniment correspon a la tercera edició (primera vegada a Espanya) d’una sèrie de congressos amb títol DNA DAMAGE AND REPAIR, centrats en la presentació dels resultats més nous sobre estructura i dinàmica de l’ADN, la seua reactivitat, danys de diferent naturalesa (fotoquímic, per excitació química o per agents endògens i exògens) i reparació de les lesions. Tenint en compte les experiències positives de les edicions prèvies, es pretén crear un fòrum de debat i discussió entre científics, tant teòrics com experimentals, pertanyents als camps de la química i la biologia. A més, en aquesta ocasió, hi ha l’objectiu d’estendre’n el caràcter interdisciplinari i incloure la recerca duta a terme a centres mèdics.

El comité científic local es compon dels doctors Daniel Roca Sanjuán (investigador contractat Ramón y Cajal de la Universitat de València), Virginie Lhiaubet Vallet (científica titular del CSIC – Universitat Politècnica de València) i Iñaki Tuñón García de Vicuña (catedràtic de la Universitat de València). Segons els organitzadors “La investigació del dany i reparació a l’ADN s’ha d’abordar amb enfocaments tan amplis com siga possible. La cuca de llum, per exemple, ens pot ensenyar alguna cosa sobre la producció de lesions per llum UV.”; “Podem inspirar-nos de la natura per desenvolupar noves estratègies de fotoprotecció i fotoreparació de l’ADN mitjançant l’estudi de les fotoliases, uns enzims peculiars capaços de reparar els principals danys generats per exposició solar.”; “Entendre a escala atòmica els processos en què l’ADN pot ser danyat i com recuperar-lo pot ser clau per tractar nombroses malalties i per pal·liar els efectes de l’envelliment.”

Entre els assistents, destaquen els científic Douglas Brash, de la Yale School of Medicine (EUA), que de va mostrar recentment un nou mecanisme pel qual la irradiació de la melanina de la pell amb llum UV estimula mutacions que condueixen a càncer hores després de l’exposició, i el químic espanyol Modest Orozco, de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Barcelona, un dels científics més citats internacionalment a Espanya i que ha contribuït de manera essencial a la simulació per ordinador de l’ADN.

L’entrada és gratuïta amb inscripció i li les activitats es desenvoluparan a les aules de la Nau, de 8.30 a 18.20 h el dia 25 i de 9.30 a 17.30 h el dia 26.