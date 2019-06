La Nau acull una conferència dialogada amb la periodista Marta Peirano sobre els riscos de cedir dades en Internet

Connect on Linked in

El Centre Cultural La Nau acollirà dilluns que ve, 17 de juny, una taula redona sobre els riscos de cedir les nostres dades a Internet amb motiu de la presentació del llibre El enemigo conoce el sistema. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la Economía de la atención, de la periodista Marta Peirano. L’acte, organitzat pel Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València tindrà lloc a l’Aula Magna del centre a les 19.30 hores i l’entrada és lliure fins a completar aforament.

Cedir les nostres dades a Internet s’ha convertit en una rutina habitual en la nova era digital, però pot comportar riscos. “El poder està més centralitzat que mai, però s’ha tornat invisible, cosa que resulta convenient per a uns pocs. Ens deixem portar per un sistema que ho controla tot”, assegura l’autora del llibre.

L’objectiu d’aquesta conferència dialogada és explicar per què Internet s’ha convertit en una màquina de vigilància, com funciona i el que suposa per als processos democràtics. A més, es tractaran també altres temes relacionats, com el control en l’era del present xoc, la nova estructura social o la militarització de l’espai públic.

En l’acte intervindran Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València, Adolf Beltran, periodista i director d’eldiario.es a la Comunitat Valenciana, i Marta Peirano, autora del llibre.

La periodista Marta Peirano va fundar les seccions de Cultura ADN i eldiario.es, on ha estat cap de Cultura i Tecnologia i adjunta al director. Ha sigut codirectora de Copyfight i cofundadora de Hack Hackers Berlin i de Cryptoparty Berlin. Ha escrit diversos llibres sobre autòmats, sistemes de notació i un assaig sobre vigilància i criptografia anomenat El pequeño libro rojo del activista en la red, amb pròleg d’Edward Snowden. La seua xerrada TED, «Por qué me vigilan si no soy nadie?», supera ja els dos milions de visites. Actualment, acaba de publicar El enemigo conoce el sistema, (Penguin Random House, 2019).