La Nau acull una exposició que visibilitza com es percep la realitat des de l’esquizofrènia

Dilluns que ve, 2 de desembre, a les 19 hores, la Sala Oberta del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acollirà la inauguració de l’exposició “Paradís del somnàmbul. Miguel Borrego”, que estarà oberta al públic fins al diumenge 26 de gener. Aquest projecte multidisciplinari, que combina escultura amb pintura i dibuix, està comissariat per Alberto Ruiz de Samaniego i produït per Miguel Borrego.

‘Paradís del somnàmbul’ és una genuïna i personal proposta artística que parteix del coneixement i la trobada amb expressions artístiques d’un grup de persones que pateixen diferents trastorns psicòtics i esquizoafectius. Miguel Borrego, a través d’un diàleg portat de mutu acord amb alguns d’aquests “malalts mentals”, desenvolupa unes propostes plàstiques que habiliten la possible reconstrucció dels records dels pacients amb esquizofrènia a través del dibuix. Aquest és, doncs, un projecte experimental que intenta convocar aquesta metàfora del sentit i la seua impermanència, que sobreviu i s’articula en l’oblit i en els processos de desgast de la memòria.

A partir de dos eixos fonamentals, la malaltia i el record, Borrego confecciona més de 42 obres artístiques que, de forma multidisciplinària –a través del dibuix, la pintura i l’objecte escultòric– intenten rememorar aquelles experiències percebudes com a imatges, unes imatges que es troben entre la realitat i la fantasia. Així doncs, l’artista plasma com un “malalt mental” concep el món que l’envolta, un món que, segons els testimoniatges recollits per Borrego, pertanyen a una altra realitat.

Miguel Borrego, que porta exposant les seues obres des del 1999, ha guanyat diversos guardons com ara el XVIII Premi de Pintura de la Reial Acadèmia de Belles Arts de València (2017), el Primer Premi d’Escultura en la Biennal de Meliana (2017) o el Primer Premi en la XXVI Biennal de Pintura Vila de Paterna (2018). A més, la seua obra es troba en nombroses col·leccions privades i públiques, pertanyents a institucions com ara l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, el Museu de Sant Pius V, la Biblioteca Nacional de Madrid o l’Academia de España a Roma.

‘Paradís del somnàmbul’ s’emmarca dins el programa Nau Social, un projecte d’intervenció socioeducatiu que promou la participació i la inclusió social a través de l’art i la cultura com a instruments útils d’integració i cohesió social, generadors de diàleg, enriquiment personal, creativitat artística i coneixement.

La proposta expositiva de Borrego encaixa a la perfecció amb els valors i els objectius que defensa Nau Social, ja que, amb aquesta obra, l’artista ens acosta, des d’una perspectiva inclusiva i cohesionadora, a experiències narrades per testimoniatges amb una memòria fràgil i distorsionada.

Amb motiu de l’exposició s’ha realitzat un acurat catàleg amb les obres de l’artista Miguel Borrego i un estudi especialitzat sobre l’art contemporani i la seua relació amb l’esquizofrènia del catedràtic Alberto Ruiz de Samaniego.

‘Paraíso del sonámbulo’ es una genuina y personal propuesta artística que parte del conocimiento y el encuentro con expresiones artísticas de un grupo de personas que padecen diferentes trastornos psicóticos y esquizoafectivos. Miguel Borrego, a través de un diálogo llevado de mutuo acuerdo con algunos de estos “enfermos mentales”, desarrolla unas propuestas plásticas que habilitan la posible reconstrucción de los recuerdos de los pacientes con esquizofrenia a través del dibujo. Este, por tanto, es un proyecto experimental que intenta convocar esa metáfora del sentido y su impermanencia, que sobrevive y se articula en el olvido y en los procesos de desgaste de la memoria.

A partir de dos ejes fundamentales, la enfermedad y el recuerdo, Borrego confecciona más de 42 obras artísticas que, de forma multidisciplinar –a través del dibujo, la pintura y el objeto escultórico– intentan rememorar aquellas experiencias percibidas como imágenes, unas imágenes que se encuentran entre la realidad y la ensoñación. Así pues, el artista plasma cómo un “enfermo mental” concibe el mundo que le rodea, un mundo que, según los testimonios recogidos por Borrego, pertenecen a otra realidad.

Miguel Borrego, que lleva exponiendo sus obras desde el 1999, ha ganado varios galardones como el XVIII Premio de Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de Valencia (2017), el Primer Premio de Escultura en la Bienal de Meliana (2017) o el Primer Premio en la XXVI Bienal de Pintura Vila de Paterna (2018). Además, su obra se encuentra en numerosas colecciones privadas y públicas, pertenecientes a instituciones como la Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia, la Biblioteca Nacional de Madrid o la Academia de España en Roma.

‘Paraíso del sonámbulo’ se enmarca dentro del programa Nau Social, un proyecto de intervención socioeducativo que promueve la participación y la inclusión social a través del arte y la cultura como instrumentos útiles de integración y cohesión social, generadores de diálogo, enriquecimiento personal, creatividad artística y conocimiento.



La propuesta expositiva de Borrego encaja a la perfección con los valores y objetivos que se defienden desde Nau Social, ya que, con esta obra, el artista nos acerca, desde una perspectiva inclusiva y cohesionadora, a experiencias narradas por testimonios con una memoria frágil y distorsionada.

Con motivo de la exposición, se ha realizado un cuidado catálogo con las obras del artista Miguel Borrego y un estudio especializado sobre el arte contemporáneo y su relación con la esquizofrenia del catedrático Alberto Ruiz de Samaniego.