La nit ha sigut violeta a Carlet

Milers de persones han participat en la Nit Violeta en diferents municipis de tot arreu



Milers de persones han participat en la Nit Violeta celebrada arreu del territori. A Carlet, veïns i veïnes han eixit al carrer per fer un crit contra la violència masclista.

Es tracta d’una acció d’Emergència Feminista convocada per diferents organitzacions locals i comarcals que ha tingut com a objectiu protestar contra la violència de gènere.



En recorregut pels carrers de Carlet, els manifestants mostraren estels morats per donar llum a la nit violeta.



En aplegar a la Plaça Espanya es va llegir un manifest en rebuig a la violència masclista.



43 dones han sigut assassinades per les seues parelles o exparelles en Espanya en el que va de 2019, 16 més que en el mateix període de l’any anterior segons el balanç de la Delegació del Govern per a la Violència de gènere. L’última una dona de 59 anys de Mallorca assassinada, presumptament, per la seua parella.