‘La nostra mar comença ací’ incentiva el bon ús de la xarxa de sanejament

Elisa Valía alerta sobre els perjudicis econòmics i ambientals de tirar al sòl residus que poden acabar en la xarxa de sanejament

La regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, i Acciona han llançat la campanya La nostra mar comença ací, amb la qual es pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre el bon ús de la xarxa de sanejament. L’acció es desenvolupa en més de 120 punts de la ciutat, amb la col·locació d’opis publicitaris i vinils al costat d’embornals de les principals places i carrers per als vianants de València, i estarà visible durant els pròxims dies.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha indicat que esta campanya “pretén posar en relleu d’una forma gràfica els perjudicis ambientals, i també econòmics, que generen un mal ús d’este bé essencial per part de la ciutadania, especialment en l’espai públic tirant residus al sòl que poden acabar en la xarxa”. A més, ha remarcat que posa en valor els “més de 1.000 anys d’història de la xarxa de sanejament de València i suposar un servei bàsic per a la ciutat”.

Valía ha explicat que la xarxa de sanejament “és una gran desconeguda per a la població per estar enterrada i no ser visible, però alhora és un servici essencial de la ciutat que garantix el desenvolupament i la qualitat de vida per a les veïnes i veïns. A més, juga un paper crucial en episodis de pluges torrencials, on tota la infraestructura ha de trobar-se en perfecte estat davant l’arribada de gran quantitat de pluja en molt poc marge de temps, i poder gestionar-la evitant perjudicis materials ni personals”.

Així mateix, ha alertat que “un mal ús” de la xarxa de sanejament en l’espai públic “llançant al sòl papers, plàstics, màscares, burilles o botelles genera un greu perjudici mediambiental i econòmic per a la ciutat”. D’una banda, ha advertit que estos residus “poden acabar en els embornals i a través dels col·lectors en la nostra mar Mediterrània, generant un impacte mediambiental inassumible i un atac a la salut i qualitat dels nostres ecosistemes”.

“Es poden produir embossos en la xarxa que ens obliguen a destinar recursos públics addicionals per al seu correcte manteniment i conservació, recursos econòmics que podrien destinar-se a altres projectes més productius per a la ciutat i que sí que tindrien una incidència en la qualitat de vida de les persones”, ha destacat la regidora.

Per part seua, el responsable d’ACCIONA a València, Carlos Espinosa, apunta que “és vital fer partícips a la ciutadania d’aquesta realitat, traslladar la importància dels xicotets gestos i apel·lar al compromís cívic, a la protecció mediambiental i al respecte dels servicis públics. És important que almenys una vegada a l’any dignifiquem la nostra xarxa de clavegueram i totes les seues potencialitats, l’enorme esforç pressupostari que com a ciutat fem per al seu manteniment i les inversions que garantixen la seua conservació”.

Espinosa ha recordat com “en 2019, l’Ajuntament de València va haver de retirar més de 6.000 tones de residus de la xarxa de clavegueram de la ciutat amb un cost extra de més de 10 milions d’euros, sobretot per l’acumulació de tovalloletes higièniques i altres productes no adequats per a ser tirats a la xarxa de clavegueram”.

El responsable d’Acciona a València assenyala que “el sanejament és clau per a garantir la salut de la població, ajuda a previndre malalties i millora la qualitat de vida. No obstant això, cal recordar que no en tot el planeta es gaudix d’este servici garantit, ja que existixen més de 4.000 milions de persones que no disposen d’accés a ell en ple segle XXI.

Esta empresa gestiona des de 1996 el servici d’explotació, neteja i conservació del sistema municipal de sanejament de la ciutat de València i garanteix el correcte funcionament de la xarxa de sanejament i de totes les instal·lacions associades, com són les estacions de bombament d’aigües residuals i pluvials, les estacions depuradores d’aigües residuals, els bombaments de passos inferiors, les comportes de derivació, entre altres.

València acull esta campanya al costat d’una selecció de ciutats d’altres comunitats autònomes en les quals ACCIONA gestiona el servici de sanejament, amb la qual es pretén arribar a més de 2 milions de persones. L’acció consta de la col·locació de vinils amb l’eslògan de la campanya al costat dels embornals i embornals de les places i carrers per als vianants més destacats de les ciutats, opis publicitaris i xarxes socials.

A València, els vinils col·locats en les entrades a la xarxa a peu de carrer, els embornals, es localitzen en la plaça de l’Ajuntament, la plaça de Campanar, la plaça de Benimaclet, la plaça de Patraix, el Parc Central, el parc de Benicalap, el Passeig de la Malva-rosa, el parc lineal de Benimàmet, el parc urbà de Malilla, Montolivet, Ayora i La Marina, entre altres punts de la ciutat.