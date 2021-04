La nova avinguda del Port de València es convertirá en un passeig al mar

Connect on Linked in

El futur bulevard augmentarà un 67 % la superfície enjardinada i per a vianants

La nova avinguda del Port de València passarà de cinc a tres carrils de circulació, tindrà un carril bus protegit i un carril bici bidireccional en calçada un 58 % més ample que el d’ara, i l’espai enjardinat i per a vianants augmentarà un 67 %.

La proposta de reforma de l’avinguda del Port contempla, en calçada, dos carrils de circulació, un carril EMT taxi segregat, un carril bici més ample que l’actual, i una banda multifuncional destinada a estacionament en cordó, places per a persones amb mobilitat reduïda, places de càrrega i descàrrega i contenidors de residus urbans.

El carril bici passarà de 80 a 250 metres, baixarà a la calçada, será bidireccional i discorrerà tot recte des de la plaça Saragossa fins al port, a diferencia del recorregut amb “revolts i alts i baixos” actual.

Al costat nord de l’avinguda, el carril bici que hi ha ara per damunt de la vorera es convertirà en espai per a vianants, s’ampliarà la vorera i es crearà una franja enjardinada. Al costat sud, la banda dedicada en estos moments a estacionament acollirà una franja enjardinada, parada d’autobús i contenidors de residus, i s’ampliarà així mateix l’espai per a vianants.

Els ficus i tarongers existents, que suposen molèsties per al veïnat i un elevat cost de manteniment, es substituiran per arbrat autòcton i es trasplantaran en altres espais verds de la ciutat.

El projecte de reconversió de l’avinguda del Port també contempla la conversió en zona de vianants de l’entorn del Mercat del Grau, concretament els carrers del Crist del Grau i del Mercat del Grau, que s’obriran només a vehicles autoritzats.