La nova biblioteca municipal de València Carles Ros obrirà les portes dilluns

L’edifici situat al número 4 de la plaça Tavernes de la Valldigna, seu de l’antic Centre Excursionista, obrirà les portes este dilluns com a nova biblioteca municipal. Les obres de condicionament de les plantes inferiors del immoble ja han finalitzat.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha anunciat que “ja han culminat els treballs per adaptar les plantes inferiors del immoble al nou ús de biblioteca municipal, així com la col·locació del mobiliari i els llibres i, per tant, està a punt per oferir els seus serveis culturals als veïns i veïnes”. En paraules d’Ibáñez, qui ha explicat que l’obertura al públic tindrà lloc dilluns 28 de juny, “és una alegria recuperar este edifici històric per a ús cultural”. A més, ha explicat que “hem instal·lat una placa que recorda que l’edifici va ser la seu del Centre Excursionista”. La biblioteca, situada en planta baixa, és un valor que permetrà dinamitzar l’entorn.

Disposa de més de 7.400 llibres, procedents de la anterior ubicació, i de la nova adquisició d’exemplars efectuada recentment per a totes les biblioteques municipals per import de 144.000 euros.

Ibáñez ha recordat que “hi ha una segona fase que pretenem licitar durant la segona meitat de l’any i que adequarà la resta de les plantes de l’edifici per convertir-lo en el Centre Valencià d’Estudis i Conservació del Patrimoni del Còmic, amb la intenció que estiga obert de cara a l’any vinent”. Així doncs, la planta baixa i l’entresòl del palauet estan destinats a biblioteca municipal, mentre que les plantes superiors de l’edifici es convertiran en el Centre del Còmic. En este nou espai cultural, el primer centre públic a Espanya d’aquestes característiques, es desenvoluparan tasques d’arxiu i conservació del patrimoni cultural i creatiu del còmic, investigació, formació i divulgació. La Regidoria d’Acció Cultural i el Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València col·laboraran en la gestió i coordinació de les activitats del nou espai cultural.

La biblioteca Carles Ros ha estat traslladada des de la casa Vestuari, situada a la plaça de la Mare de Déu, al nou emplaçament de la plaça de Tavernes de la Valldigna, en ple barri del Carme, per deixar el primer edifici disponible per tal que es convertisca en centre d’interpretació del Tribunal de les Aigües. Gràcies a això, a l’edifici es podran desenvolupar totes les activitats de difusió i promoció del Tribunal, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. D’esta manera, es disposarà d’un lloc adequat on explicar la importància de la institució mil·lenària, tot just al costat de la porta dels Apòstols de la Seu, on es celebra la sessió setmanal del Tribunal.