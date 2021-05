La nova ‘Carpeta Tributària’ virtual facilita gestions a Aldaia

Connect on Linked in

Aldaia implanta novetats en línia per a agilitar tràmits tributaris, evitar cues i obtindre informació al moment, de manera personalitzada, en www.aldaia.es

L’Agència Tributària d’Aldaia se suma a les gestions telemàtiques per a facilitar l’accés a la informació personalitzada, a cada moment, i agilitar els tràmits a la ciutadania, a través de la web municipal (www.aldaia.es).

D’aquesta manera, ja està en funcionament la primera fase de la ‘Carpeta Tributària’, instaurada durant aquest mes d’abril. Gràcies a aquesta oficina virtual, i amb la signatura electrònica, cada *aldaiero o aldaiera podrà consultar l’estat dels seus rebuts a temps real. Així, en pantalla apareixeran els tributs que cada contribuent pot pagar en termini voluntari, els que estan pendents, o aquells fora de termini. A més, ja pot descarregar-se el justificant de cada pagament abonat, per a -per exemple- la declaració de la renda, o fins i tot s’ofereix l’opció de realitzar les primeres autoliquidacions de manera telemàtica.

Amb la plataforma de pagaments, denominada ‘Pagament de Tributs Municipals’ en la web, es facilita el reembossament de cada impost, fraccionat o íntegrament, tan sols emplenant les dades que et faciliten els justificants ja *descargables.

L’objectiu de l’Agència Tributària és, en aquesta línia, continuar afegint noves possibilitats de gestió a través de la web municipal per a evitar desplaçaments o cues i, per tant, tramitar de forma més segura.