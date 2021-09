La nova comunitat energètica local del col·legi Ballester Fandos de la Malva-rosa se suma a les creades per l’Ajuntament

Alejandro Ramon ha destacat la iniciativa de la directiva i l’AMPA del centre, “en plena sintonia amb l’aposta decidida que estem realitzant des del govern municipal”.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha assistit este divendres a l’acte de signatura dels estatuts fundacionals de la Comunitat Energètica Solidària Malva-rosa, la primera comunitat energètica local sorgida des de la societat civil, en concret a iniciativa de la directiva i l’AMPA del Centre d’Educació Infantil i Primària Ballester Fandos, del barri de la Malva-rosa, en col·laboració amb l’ONG Save the Children, i que se suma a les promogudes pel consistori a Castellar i en els barris d’Aiora i l’Illa Perduda.

“Dins de la nostra estratègia per la transició energètica estem apostant clarament per les comunitats energètiques i ens alegra moltíssim que hi haja iniciatives de la societat civil que se sumen a esta aposta”, ha afirmat Alejandro Ramon, que ha anunciat que la primera comunitat energètica local, la de Castellar, es preveu que estiga operativa abans que finalitze l’any. El regidor ha posat en valor que la nova comunitat energètica de la Malva-rosa es basa en un projecte d’autoconsum per al propi centre i que destinarà els excedents d’eixa producció fotovoltaica tant per a famílies de l’alumnat com per a altres famílies del barri que estiguen en situació de vulnerabilitat, per a pal·liar eixa situació econòmica que dificulte poder fer front a la factura de la llum.

L’objectiu general del projecte és, de fet, ser una escola energèticament autosuficient i col·laborar en l’eradicació de la pobresa energètica constituint una comunitat energètica solidària amb les famílies de l’alumnat i els veïns i veïnes del barri. La iniciativa cerca augmentar l’autonomia i sobirania energètica dels qui s’associen, reduint la seua dependència energètica de terceres entitats, a través de l’estalvi energètic, l’eficiència i la producció d’energies renovables de proximitat.

El projecte preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques en la coberta del centre educatiu, l’energia generada servirà per a cobrir part dels consums del propi centre i destinarà els excedents a proveir a les famílies de l’alumnat i veïnat del barri en situació de vulnerabilitat.

El regidor ha destacat el compromís d’este centre educatiu, que també ha participat en el projecte 50/50, el programa d’educació energètica que fomenta una visió crítica de l’actuació de les persones sobre el medi ambient i inclou activitats de conscienciació i sensibilització per a promoure pràctiques eficients en l’ús d’energia i aigua. D’ací la decisió del centre de fer un pas més cap a l’autosuficiència energètica instal·lant plaques fotovoltaiques en les cobertes del centre, que seran parcialment finançades gràcies als estalvis obtinguts en el programa 50/50.

El director del CEIP Ballester Fandos, Vicent Ripoll, ha explicat que pretenen ser “una escola sostenible i busquem energies alternatives per a aconseguir este objectiu, alhora que volem ser solidaris amb les persones en pobresa energètica, inicialment les famílies del centre i en un futur amb les famílies del barri que complisquen estos requisits”.

La instal·lació de plaques fotovoltaiques està projectada inicialment en diverses fases, segons el centre vaja aconseguint el finançament necessari.