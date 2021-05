La nova Junta Municipal del Marítim obrirà les seues portes este estiu

Connect on Linked in

La nova seu de la Junta Municipal del Marítim, situada a un edifici entre els carrers Barraca i Pare Luis Navarro, obrirà les seues portes este estiu. Ho ha anunciat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, en visitar este matí este inmoble juntament amb la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, i la presidenta de la Junta Municipal, Glòria Tello.

Sandra Gómez ha destacat que amb la finalització d’este edifici “es compleix una reivindicació veïnal històrica”. “El Marítim comptarà amb un edifici que es convertirà en un punt de referència en el cor del barri”, ha destacat i ha posat en valor el treball que està desenvolupant l’àrea de Participació Ciutadana per a “avançar en la descentralització de l’administració municipal”.

Així mateix, ha destacat que esta rehabilitació forma per a dels fons Edusi amb els quals, ha reivindicat que el Govern del Rialto està “propiciant que les cases que es van expropiar per a ser derrocades estan sent recuperades per a la ciutadania”. Ha destacat que esta nova junta és “un exemple d’un edifici que passarà a ser una dotació pública amb la qual millorarem la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes”.

Per part seua, Elisa Valía ha manifestat la “satisfacció per veure com finalitza una obra molt esperada per les veïnes i veïns del barri”. “Ens permetrà millorar l’atenció a la ciutadania en tractar-se d’un edifique accessible, amb espais amplis també per a l’ús dedicats a les entitats veïnals i que permet posar en valor l’arquitectura del marítim”, ha explicat.

Segons ha indicat amb la rehabilitació de l’edifici s’han habilitat les plantes per al nou ús d’oficines, mantenint la configuració actual de l’edifici i intentant conservar la major part dels seus elements arquitectònics característics, com són els sòls.

El pressupost de les obres és de 687.200 euros i s’emmarca en l’Estratègia EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat). La nova seu s’integra en la proposta Va Cabanyal, aprovada per la Unió Europea al desembre de 2015 i respon a “una reivindicació veïnal per a disposar d’unes instal·lacions que permeten el desenvolupament de les seues activitats”, ha explicat i ha avançat que s’està ultimant qüestions tècniques que una vegada resoltes permetran la seua obertura este estiu.