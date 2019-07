La Nova Muixeranga d’Algemesí vol fer història plantant l’Alta de Sis a la ciutat de Barcelona

Connect on Linked in

La Nova Muixeranga d’Algemesí participarà el proper dissabte 13 de juliol a la ciutat de Barcelona, concretament a la Diada d’Estiu que organitzen els Castellers de Sants. També hi participaran els Castellers d’Esplugues i els Capgrossos de Mataró. Totes quatre colles realitzaran una actuació conjunta, a les 18.00h, en la plaça castellera d’Osca.

Per a la Nova Muixeranga aquesta actuació és una de les més importants de la seua història pels reptes que suposa, tant social com tècnics. D’una banda, la responsabilitat de deixar ben alt el nom d’Algemesí en un lloc tan emblemàtic com és la capital catalana, i en un barri, el de Sants, on les construccions humanes se viuen en la seua màxima expressió. D’altra banda, per la gran quantitat de gent necessària per fer realitat el somni, que no és altre que aixecar per primera vegada en la història l’Alta de Sis a la ciutat de Barcelona. La Nova Muixeranga accepta aquest nou repte després que en 2014 alçara, a Vilafranca del Penedès, la primera Alta de Sis que se feia fora del País Valencià.

Així mateix, se gaudirà d’un cap setmana de germanor amb els Castellers de Sants, colla que ja estigué el darrer 2018 a la Trobada de Muixerangues d’Algemesí, enfortint uns lligams, vertebradors d’un territori que comparteix alguna cosa més que una llengua.

El desafiu l’Alta de Sis ha despertat expectació als dos indrets del Sénia. D’una banda la Nova farà arribar a Barcelona uns 140 membres per fer possible la fita, mentre que en plaça se podrà comptar amb la pinya castellera i amb membres de la Muixeranga de Barcelona, colla de recent creació i incorporació a la Federació Valenciana de Muixerangues. Cal a dir que sols cinc places de tot arreu del territori tenen l’honor de haver vist l’Alta de Sis. Desitgem que tot acabe bé i la plaça d’Osca es converteixa a partir d’aquest dissabte en la plaça més muixeranguera de Barcelona.

La Nova estrenarà en aquesta actuació nou mestre, Joan Nàcher, elegit fa tant sols tres setmanes, però que compta amb la suficient experiència per afrontar aquest repte. A més a més, Nàcher ha incorporat al seu equip, entre altra gent, a dos antics mestres, Jaume Adam (actual ajudant de mestre) i Raül Sanxis (mestre fundador i actual cap de tronc).

Altra particularitat que cal nomenar és que l’actual cap de colla dels Castellers de Sants, Pere Camprovin, és besnét del que fora en el seu moment mestre de la Muixeranga d’Algemesí, el mestre Paresant. Aquesta anècdota fa que l’estima que se professen les dues colles siga, si cap, més forta.

Tot i que l’Alta de Sis s’emporta totes les atencions, la Nova també portarà a plaça altres figures importants del seu repertori, com la Tomasina, la Sénia o el Pilar de Cinc aixecat, una mostra representativa del que són les construccions i tècniques tradicionals i actuals d’Algemesí. Les Trobades i Diades són una bona oportunitat per fer de la germanor una de les eines per fer colla i poble. Les muixerangues i els castells són un element d’una identitat comuna. Són ja gairebé 45 les comarques què, amb les seues diferents formes, ballen l’antiga dansa dels valencians, compartint alguna cosa més que el reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Compartim llengua, història, cultura, tradicions i valors que ens vertebren i ens donen sentit de ser i pertinença. Unes interessants eines per bastir futurs comuns.