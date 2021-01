La nova pel·lícula d’Isabel Coixet i de nou Els Croods 2 aterren al cinema Tívoli de Burjassot

Connect on Linked in

Després de la benvinguda a l’Any Nou i amb els Reis Mags rumb de nou a Orient, el cinema Tívoli represa la seua normalitat i del 6 al 8 de gener proposa dues noves pel·lícules de màxima actualitat: “Neva a Benidorm”, el nou film de la directora Isabel Coixet com a proposta per a públic adult, i “Els Croods: una nova era”, que torna a la sala fosca del Tívoli com a nova oportunitat per al públic familiar.

“Neva a Benidorm” tindrà les seues projeccions el divendres 8 i el dissabte 9, a les 20h i el diumenge 10, a les 19:30h. El nou llargmetratge d’Isabel Coixet, gravat a la ciutat alacantina, té com a protagonistes a Sarita Choudhury i a Thimothy Spall. Aquest últim es posa en la pell de Peter Riordan, un home solitari, maniàtic i metòdic, obsessionat pels fenòmens meteorològics. Quan li donen la jubilació anticipada en el banc de Manchester en el qual ha treballat tota la seua vida decideix visitar al seu germà, Daniel, que viu a Benidorm. A la seua arribada a la ciutat descobreix que el seu germà ha desaparegut i que aquest era propietari d’un club de burlesque on treballa Alex, una misteriosa dona que exerceix una poderosa fascinació sobre ell. Peter i Alex intentaran esbrinar què ha sigut de Daniel, ajudats per una policia obsessionada per la presència de Sylvia Plath, en els anys cinquanta… a Benidorm.

D’altra banda i com a alternativa d’èxit per al públic menut i familiar, el cinema Tívoli reposa “Els Croods: una nova era”, amb projeccions el dissabte 9, a les 17h i el diumenge 10, a les 16:30h. En aquest nou lliurament de Dreamworks, la família protagonista descobreix que no està sola en el fictici període croodácic. I és que quan per fi troben un idíl·lic paradís emmurallat on viure, que compleix amb totes les seues necessitats, Els Croods descobriran que aqueix lloc amaga una sorpresa: hi ha una altra família que ja viu allí, els Masmejor. S’adonaran llavors que, amb la seua casa a dalt d’un arbre, les seues sorprenents invencions i els seus enormes horts, Els Masmejor van un parell de passos per davant d’ells en l’escala evolutiva. Quan els reben com els seus primers convidats, no tardaran a sorgir tensions entre totes dues famílies. Quan tot sembla perdut, una nova amenaça embarca als Croods i als Masmejor en una aventura èpica, més enllà de la seguretat de la muralla, que els obligarà a aparcar les seues diferències, conjuminar forces i a lluitar per un futur en el qual la unió farà la força.

Les entrades per a gaudir de les millors estrenes al cinema Tívoli tenen un preu únic de 4 euros i es recomana adquirir-les telemàticament. El cinema Tívoli té activat el protocol sanitari enfront de la COVID-19.