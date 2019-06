La nova promesa de la pesca és de Benimodo, té 10 anys i li diuen Ainara Richart

Print This Post

Amb tan sols 10 anys Ainara Richart de Benimodo és tota una professional de la pesca. Ho hem descubert en el programa “prop de tu”.

Amb sols 6 anyets el seu pare ja se l’emportava a pescar i ella prenia nota de tot.

A Ainara no li falta cap detall per a pescar, du l’equipament perfecte per a pescar el millor peix.

Fins i tot ha pescat peix de 4 kg

No hi ha dubte que Ainara arribarà ben llunt en la pesca i és que fins i tot participa en concursos a nivell de la Comunitat Valenciana i a nivell nacional.