La nova regidora de l’Alcúdia pren possessió en un ple telemàtic

Maria Dolores Ballestero López ha pres possessió del seu càrrec a la sala de plens de del consistori alcudià, amb la presència de l’alcalde i la secretària de l’Ajuntament, la resta de companys i companyes de la corporació municipal li ha donat la benvinguda des de la pantalla instal·lada a la sala



Degut a l’augment en el nombre de casos positius per COVID-19, tant al municipi de l’Alcúdia com als municipis del voltant, s’ha considerat necessària la celebració per mitjans electrònics del Ple ordinari de setembre, celebrat dimarts dia 29.

No era el primer, ni segurament tampoc serà l’últim plenari que se celebrarà via telemàtica, però este ha tingut una peculiaritat: El primer punt de l’ordre del dia era la presa de possessió de la nova regidora del Grup Socialista, Maria Dolores Ballestero López, que ha sigut l’única persona des que es té memòria que ha promés el seu càrrec amb companys i públic seguint-la online.



La senyora Ballestero ve a cobrir la plaça que deixa lliure la renúncia per motius laborals de la regidora de l’equip de govern Oreto Trescolí, que a més ha produït una sèrie de canvis en les àrees d’activitat municipal, de manera que al propi plenari s’ha donat compte del Decret en què s’atorguen delegacions especials d’alcaldia al regidors, així com del nomenament de Tinents d’alcalde i membres de la Junta de Govern Local.



La nova distribució de les delegacions és la següent:



– RUBÉN GRAU NAVARRO: Hisenda, Règim interior, Ocupació, Activitats econòmiques, Indústria, Comerç,Govern Obert, Fira Gastronòmica, Seguretat ciutadana i Protecció Civil.



– ÀNGELS BOIX COMBRES: Benestar Social, Sanitat, Banc d’aliments, Creu Roja, Dret a l’Habitatge i Atenció a la Diversitat.



– BERTOMEU BOHIGUES BISBAL: Obres, Serveis Públics, Manteniment d’edificis públics i Cementeri.



– ISABEL MADRAMANY SANCHIS: Esports, Medi Ambient i Benestar animal.



– AURELI AMAT FAYOS: Agricultura, Parcs i Jardins.



– ROSA MARTÍNEZ MURILLO: Educació, Cooperació, Solidaritat, Pedanies, Infància, Biblioteca municipal, Agermanaments i Memòria Democràtica.



– AMPARO MARTÍN BOIX: Gent Gran, Festes, Tradicions i Turisme.



– JAUME PRATS LACUESTA: Cultura, Activitats Musicals, Casa de la Música.



– MARÍA JOSÉ RETAMINO CASTEL: Igualtat, Joventut, Àgora Jove.



– El Sr. Alcalde, ANDREU SALOM PORTA, ostentarà les competències sobre: Urbanisme, Mobilitat, Comunicació, Protocol, Mercat, Neteja viària i Gestió de Residus.



Al plenari, que tenia 13 punts, es van aprovar per unanimitat dels tres grups polítics, Socialista, Popular i Compromís, els punts 3, 4, 5 i 6, donant llum verda així a la participació de l’Ajuntament en la convocatòria del Pla Reacciona, per a la compra de vehicles elèctrics, per a la implantació de Plans Locals de gestió de residus; per a la implantació del Programa 50/50 al CEIP Les Comes i per a l’execució de les obres “Millora en la sectorització de la xarxa d’abastiment d’aigua potable en el sector centre de l’Alcúdia”



En el punt 7, el grup Popular va retirar la moció que presentava al plenari “per a instar al Govern d’Espanya a no apropiar-se dels recursos de les entitats locals” i l’última votació va ser la de l’aprovació del compte general del pressupost municipal 2019, que va eixir endavant amb el vot a favor dels 10 representants del Grup Socialista (Bertomeu Bohigues no es trobava al plenari per una baixa mèdica) i l’abstenció dels 4 representants del PP i els 2 de Compromís.