La nova Regidoria de Benestar Animal incorpora per primera vegada a la plantilla de l’Ajuntament de Sueca la figura d’un tècnic especialitzat

L’Ajuntament de Sueca va crear fa uns mesos, per primera vegada en la seua història, una nova regidoria dedicada a la protecció animal amb el propòsit de dur a terme accions que contribuïsquen a la cura i control de les colònies d’animals, especialment la felina, i a la sana convivència amb les persones en un entorn saludable. Ara, després de l’aprovació dels Pressupostos Municipals a l’inici de l’any, i la destinació d’una partida pròpia, des del nou departament es posaran en marxa una sèrie de projectes com ara la redacció d’un protocol municipal que afavorisca i contribuïsca al rescat d’animals perduts, abandonats i/o maltractats. Per a este fi, l’Ajuntament ha incorporat a la seua plantilla, també per primera vegada, la figura del tècnic de Benestar Animal, qui s’encarregarà d’una gran diversitat de funcions.

“Després d’una època tan difícil com la que estem passant, en la qual s’han paralitzat molts projectes per la pandèmia, em sent molt agraïda de poder haver fet possible en esta legislatura la creació per primera vegada de la Regidoria de Benestar Animal. Des de sempre he sigut una persona molt sensibilitzada i conscienciada amb la situació dels animals, i és una satisfacció poder haver creat este departament i disposar d’un tècnic especialitzat en la matèria, perquè tenim molta feina per fer ja que mai abans s’havien dut a terme accions en este sentit a la nostra ciutat”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Carmen Pérez.

Entre les funcions principals del nou Departament de Benestar Animal es troben: accions coordinades amb les protectores de Sueca; la creació d’un nucli zoològic, del qual les mateixes protectores podrien fer-se càrrec, per a arribar a un sacrifici zero; la redacció de l’ordenança municipal sobre benestar animal; la col·laboració amb la Regidoria de Seguretat Ciutadana i la Policia Local a fi d’elaborar un protocol d’actuació d’este cos policial en casos d’abandó, pèrdua i/o maltracte animal; i el tractament de les colònies felines, a través de la posada en marxa del conveni CER (captura, esterilització i retorn), mitjançant l’acord entre les clíniques veterinàries i les protectores d’animals locals. “Així mateix, s’està preparant un sistema municipal per a la creació d’un cens de colònies de gats, i un altre de persones voluntàries que realitzaran cursos de formació, l’aportació dels quals serà imprescindible per a l’atenció, alimentació, cura i protecció dels felins. En estos cursos es treballarà també el foment de la bona convivència amb el veïnat. A més, estem treballant en la instal·lació d’uns contenidors/menjadores, creats especialment per a les colònies felines, a fi de centralitzar el lloc i la quantitat de menjar que s’ha d’administrar, amb l’objectiu de controlar als animals i evitar els conflictes i les molèsties que puguen causar a la ciutadania”, ha assenyalat Carmen Pérez.