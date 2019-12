La Palla d’arros de Catarroja present en més de 100 projectes sostenibles

Connect on Linked in

La palla d’arròs recolectada a Catarroja té moltes vides

L’Ajuntament de Catarroja va apostar, junt al productors locals, i el Consell Agrari local per no cremar la palla de l’arròs enguany, malgrat que li corresponia eixa possibilitat. Una iniciativa de la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient que ha tractat de donar alternatives a la crema: entre elles rodar motors en els tancats, encara en procés, o l’empacat de la palla de l’arròs en les anomenades partides.

Pel que fa a l’empacat de la palla de l’arròs, es pot dir que ha sigut un èxit, ja que en a penes un mes s’ha recollit tota la palla de les partides del Bony i Sèquia Nova, generada després de la sega de l’arròs. Estaríem parlant de 20.000 bales de palla de 20 quilos i 1.000 de 250 quilos, tal com ha recollit José Luis Vecino, responsable d’equip de 7 persones que han estat fent el treball en un temps rècord, per poder embassar els camps a temps per la perellonà i usos cinegètics

Tota aquesta palla d’arròs recol·lectada ha servit per a diversos i variats projectes innovadors, demostrant l’encert per apostar per la seua recol·lecció, ja que aquesta passa de ser residu a convertir.se en matèria primera amb una segona vida.

Entre els projectes destacats es troba el previst per la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient que ha destinat la palla d’arròs recol·lectada a Catarroja per a la repoblació de les zones arrasades pel foc en l’Incendi Forestal de Beneixama. Les propietats d’aquesta fan que se milloren les qualitats del terreny de cara a una reforestació necessària en les muntanyes valencianes. Les bales de palla van ser trasllades en helicòpter fins a la zona afectada, on els voluntaris es van encarregar d’escampar-la pel terra.

En aqueix mateix sentit s’ha treballat en agricultura. Així doncs, s’ha usat la palla d’arròs de Catarroja com a fertilitzant natural, que gràcies a les seues propietats pot ajudar a la regeneració de la terra de cultiu. També la palla de l’arròs ha sigut reclamada per zones de regadiu amb escassetat d’aigua. D’aquesta manera, la palla d’arròs s’escampa al costat de l’arbre i aquesta manté la humitat durant més temps, la qual cosa redueix la necessitat de reg.

Finalment, deixant de costat les aplicacions per a l’agricultura i la ramaderia, cal destacar que la palla de l’arròs es destinarà a la construcció d’una residència de persones majors a Rocafort. Així mateix, s’han destinat bales de palla a les aplicacions d’aquesta com a mur aïllant de so.

En total han sigut més de 100 projectes, segons explica José Luis Vecino, qui després de 6 anys treballant al costat del Banc de Palla d’Arròs demostra que existeix un gran interés pel producte i un ampli ventall d’aplicacions.

Posada en marxa dels motors

Pel que fa a l’altra alternativa del procés de recollida de la palla de l’arròs, la posada en marxa dels motors, la regidora d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament de Catarroja, Elisa Gimeno, ha valorat com “tremendament positiva” aquesta acció. “En els pròxims dies, una vegada finalitzat el procés i amb les xifres de les analítiques i arreplegada de dades damunt de la taula, podrem fer una valoració final del mateix, però els estudis que s’han realitzat en el terreny són prometedors i ens indiquen que no s’ha produït cap tipus de perjui ambiental com les anoxies, per contra, l’aigua abocada a l’Albufera ha sigut d’excepcional qualitat, després de deixar-la còrrer pels tancats oxigenànt-se en el camí i mineralitzant la palla depositada en els camps”, explica Gimeno.

Cal recordar que aquesta alternativa te el valor afegit d’arreplegar dades per a la seua validació com a bona pràctica i per a iniciar un camí de substitució dels motors per altres més eficients i alimentats per energies renovables.