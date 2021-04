La pandèmia obliga a desplaçar la fira Orienta’t 2021 als centres educatius i amb suport telemàtic

Connect on Linked in

Del 22 al 30 d’abril es faran visites a les aules i es presentarà el minecraft, espai virtual tematitzat

Els estudiants d’Alzira tenen una cita a partir de demà amb les jornades d’informació Orienta’t. Unes jornades que faciliten tota la informació que l’alumnat necessita per a decidir el seu futur acadèmic i professional. Enguany, a causa de les restriccions, canvia el format i seran els equips d’informació els que es desplacen directament als centres educatius.

Vora 1.000 alumnes de quart d’ESO, Batxillerat, cicles formatius i de fp bàsica dels centres alzirenys participaran en estes jornades a partir de demà i fins el 30 d’abril.

Des de l’any 2003, l’Ajuntament d’Alzira realitza estes jornades d’informació que s’oferia en format de fira presencial mitjançant panells i amb documentació escrita que els estudiants podien consultar així com assessories personalitzades i ordinadors de consulta amb Internet en un mateix recinte.

La pandèmia i les seues restriccions ha obligat a fugir de les aglomeracions i per això s’ha adoptat un format alternatiu i adaptat a les circumstàncies. L’equip d’orientació es traslladarà als centres educatius, aula per aula, per a evitar els desplaçaments de l’alumnat. I d’altra banda, tota la informació tindrè un espai de la plataforma virtual Minecraft, amb espais construïts i tematitzats i amb una zona de ludificació on els joves resoldran els seus dubtes amb jocs.

Tal i com explica la regidora de Joventut, Leticia Piquer, “l’objectiu és que l’alumnat tinga a l’abast totes les eines per fer una millor elecció del seu futur acadèmic i laboral i contemplar totes les opcions disponibles per a poder comparar les opcions de la mà d’assessors especialitzats”.

Amb la utilització de la plataforma Minecraft, també es crearà un espai Alzira, on es podrà conèixer tota l’oferta de la ciutat i a la qual podran accedir tant l’alumnat d’Alzira com d’altres municipis. Els estudiants dels centres alzirenys poden entrar al Minecraft d’Orienta’t amb un codi que es podrà utilitzar durant un mes, des de la celebració d’Orienta’t a cada centre educatiu.