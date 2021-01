La parròquia de Benifaió durà a terme una benedicció virtual dels pans i animals en la festivitat de Sant Antoni davant la pandèmia del COVID

Print This Post

Els actuals temps de pandèmia sanitària han fet aguditzar l’enginy, un exemple és la idea que ha sorgit des de la Parròquia Sant Pere Apóstol de Benifaió. La parròquia no ha volgut que una de les festes més arreles en el municipi, la de sant Antoni Abat, passe per alt en aquest 2021. Així, han publicat a través de les seues xarxes socials (https://www.facebook.com/parroquiasantpereapostolbenifaio) un cartell on informen que diumenge que ve 17 de gener, dia de la festivitat del patró dels animals, s’emportara cap una benedicció de pans i animals, però de manera en línia. L’únic requisit és enviar fins a les 23:00h del dissabte 16 de gener al correu electrònic de la parròquia (parroquiasantperebenifaio@gmail.com) una foto del pa o de l’animal que serà beneït.

Així, després de la missa de les 12:00h del pròxim diumenge i en el mateix temple (amb aforament limitat segons les normes sanitàries vigents) es projectaran a través de dues àmplies pantalles que presidiran l’altar les imatges enviades pels veïns perquè el capellà rector vaja beneint una a una les fotos enviades, una benedicció custodiada per imatge de Sant Antoni al costat de la projecció.

Una idea que va sorgir des de la Parròquia després de l’anul·lació de la festa per la pandèmia tal quin és coneguda des de fa dècades amb l’assistència de nombrosos veïns en els voltants de la Plaça de Sant Antoni perquè els animals i els pans foren beneïts pel rector de la localitat.

Complint amb les normes sanitàries i en ple segle XXI, les benediccions s’acoblen així a la situació que estem vivint i, encara que siga a distància, els pans i els animals de Benifaió rebran des de casa la benedicció del seu patró.