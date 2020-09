La participació en el XXVI Premi Europeu de Divulgació Científica de la Universitat de València creix més d’un 90%

Print This Post

La participació en el XXVI Premi Europeu de Divulgació Científica “Estudi General” de la Universitat de València (UV) ha augmentat un 90,9% respecte a l’edició de l’any 2019, i ha passat d’11 a 21 originals presentats. Els treballs aspiren a un guardó únic de 12.000 euros i l’obra guanyadora es publicarà en la col·lecció «Sense Fronteres». El jurat farà públic el veredicte el 13 de novembre durant els Premis Literaris Ciutat d’Alzira. D’altra banda, s’acaba de publicar el llibre Exploracions del planeta Menjar, del divulgador Pere Puigdoménech, guanyador de l’edició de 2019 d’aquest premi.

El guardó el convoca i l’organitza la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la UV, amb la col·laboració d’Edicions Bromera i de l’Ajuntament d’Alzira. Té la finalitat d’estimular la creació i la difusió d’obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l’abast del públic general, i de l’estudiantat preuniversitari en particular, els avanços científics i tecnològics i també la divulgació d’aspectes interessants de les diverses branques del coneixement.

El jurat enguany està format per María Dolores Real, vicerectora d’Innovació i Transferència i que el presidirà; Carolina Moreno, directora de la col·lecció «Sense Fronteres»; Pere Puigdoménech, guardonat en la XXV edició d’aquest premi; M. Teresa Ferrer, investigadora del Departament de Filologia Espanyola de la UV i Ismael Mingarro, investigador del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UV.

La persona guanyadora d’aquesta XXVI edició del Premi Europeu de Divulgació Científica “Estudi General” rebrà la dotació econòmica del premi en metàl·lic en la gala del 13 de novembre, així com el trofeu dissenyat per Manuel Boix, símbol dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

El manuscrit guardonat el coeditaran en valencià Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la UV, en la col·lecció «Sense Fronteres» de les dues entitats. A més de les obres guardonades, i a instància del jurat, es pot publicar en forma del llibre altres originals presentats.

Llibre de Pere Puigdoménech

Publicacions de la Universitat de València, Bromera i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la UV acaben de publicar Exploracions del planeta Menjar, de Pere Puigdoménech, l’obra que va guanyar el XXV Premi Europeu de Divulgació Científica “Estudi General”.

L’obra explica com aquesta necessitat bàsica, menjar, determina una part important de la vida de les persones i com, en l’actualitat, per a alimentar-se, els éssers humans depenen de les decisions que l’espècie va prendre en l’origen de l’agricultura fa uns 10.000 anys. Així, la societat ha de fer front als reptes que implica alimentar una població que pot passar dels 9.000 milions d’humans a mitjan d’aquest segle, que està vivint en ciutats cada vegada més grans i que té unes exigències de menjar suficient, segur, saludable i que es corresponga a les seues normes culturals.

Pere Puigdoménech és doctor en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Després d’una estada a l’Institut Max-Planck de Berlín, ingressà al CSIC l’any 1981. Ha dirigit l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB-UB) de Barcelona, aquest últim fins 2013. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans i de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, entre d’altres.