La pastisseria Ray Mar prepara els millors “roscons de Reis”

El de nata el més demanat.

De crema, de trufa, de cabell d’àngel i de… Així és el farceixo del dolç típic que es menja el dia de Reis. La pastisseria Ray Mar a Picassent els prepara amb molt d’amor i dedicació. El gerent, Raimundo, ens ha contat com ha evolucionat aquest dolç al llarg dels anys. Més de 13 anys de treball són els treballats per Raimundo en aquesta pastisseria. No sols no descansen els Reis Mags repartint regals sinó que Raimundo dia i nit prepara aquest menjar tan tradicional perquè cap persona es quede sense “Roscó”. Ell ens conta com l’elabora.



Recorda! Si et menges la fava, et tocarà pagar l’any que ve! Molta sort a tots i a totes…