La patrulla de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent reforça la seua flota de vehicles amb una moto 100% elèctrica

L’Ajuntament de Torrent fa un pas més enllà en la seua aposta per la mobilitat sostenible i suma a la flota de vehicles de la patrulla de Medi Ambient una moto 100% elèctrica amb la qual poder accedir a tota mena de zones naturals del terme municipal. El regidor de l’Àrea de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte, explica que “és una inversió que realitzem pensant a seguir la línia de reduir encara més la petjada de carboni que es genera la nostra ciutat i ajudar així a reduir els nivells de contaminació”.



El model en concret que reben en medi ambient és una Zero FX, una moto dissenyada i equipada per a camins i sendes amb una autonomia de 143 quilòmetres per hora. Aquest nou vehicle se suma als dos cotxes híbrids i un cotxe elèctric, dels quals ja disposava la patrulla de Medi Ambient.



Referent a això, el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, ha expressat el compromís de l’Ajuntament amb aquesta mena d’iniciatives que suposen “reduir emissions de carboni a l’atmosfera i acostar-nos més a l’objectiu de comptar amb una patrulla de Medi Ambient que genere zero emissions.”