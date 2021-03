La PAU s’ha de realitzar a la nostra ciutat. Des del Partit Popular hem proposat realitzar una moció conjunta de tots els partits sol·licitant que les proves es realitzen a Alzira

Print This Post

Durant aquesta setmana passada la Universitat Politècnica de València va comunicar als centres educatius que les proves d’accés a la Universitat (PAU) enguany es realitzarien a València.



El motiu pel qual prenen aquesta decisió indiquen que és sanitari i per a evitar les aglomeracions. L’any passat es van realitzar en els mateixos centres educatius on estudiaven i creiem que va ser una bona solució.



Després de la bona experiència del curs passat no s’entén, que enguany no s’adopte la mateixa solució i es realitzen les proves en els mateixos centres educatius on estudien els alumnes de segon de batxiller.



Aquest dimecres 11 de març de 2021 el Consell Escolar Municipal també ha indicat que les proves s’haurien de realitzar en els centres educatius de la nostra ciutat.



Per tots aquests motius, des del Partit Popular hem remés una carta a la regidora d’educació d’Alzira proposant que es realitze una moció conjunta de tots els partits polítics que formem l’ajuntament, en la qual se sol·licita la Conselleria d’Educació que les proves de selectivitat d’accés a les universitats d’aquest any 2021 es realitzen a Alzira.