La pedra causa pèrdues de 4 milions d’euros en 2.000 hectàrees de caquis i cítrics en La Ribera

AVA-ASAJA adverteix que la tempesta del divendres ha danyat fins al 100% de la collita en camps que anaven a recollir-se



La tempesta de pedra que va descarregar divendres passat sobre la comarca de la Ribera Alta va provocar pèrdues superiors als quatre milions d’euros en una superfície de 2.000 hectàrees de cultius, principalment caquis i cítrics, segons les primeres estimacions efectuades per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).

La pedra va causar devastadors danys, amb una afecció mitjana del 50% i en els pitjors casos fins al 100% de la collita, en plena campanya de recol·lecció de caquis i varietats primerenques de mandarines i taronges. Tant és així que, segons testimoniatges associats de AVA-ASAJA, la intensa tempesta va destrossar camps sencers que anaven a ser recollits a partir de hui, és a dir, alguns agricultors no han arribat a recol·lectar res per només tres dies.

La franja afectada va ser estreta, de tot just un quilòmetre d’ample, però llarga ja que va incloure nombrosos termes municipals de la Ribera Alta com ara Benimodo, L’Alcúdia, Massalavés, Guadassuar, Alzira, Benimuslem, Alberic i Carcaixent, entre altres.

AVA-ASAJA subratlla que molts agricultors han perdut bona part o fins i tot la totalitat de la producció en una temporada on, tant en el caqui com en els cítrics, els preus en origen són raonables a causa de l’equilibri entre l’oferta existent i la demanda espentada pel Covid-19.

En el cas del caqui, la pedra es converteix en la gota que satisfà el got perquè ve a agreujar la dràstica disminució de collita després dels efectes de l’anomalia climàtica a la primavera i la incidència sense precedents de les plagues i enfermetats (cotonets, mosques blanques i necrosi foliar) que se situa en el 50% de l’aforament potencial del cultiu. A les parcel·les que aconsegueixen un 100% d’afecció, cal sumar moltes altres amb nivells de danys del 70 o 80% on tampoc entraran els collidors perquè els costos de mà d’obra no permeten compensar els ingressos previstos.

L’organització agrària sol·licita a Agroseguro que agiliten els peritatges per a abonar les indemnitzacions oportunes, mentre que a les administracions els reclama la posada en marxa de mesures fiscals per a pal·liar les pèrdues dels agricultors afectats, entre elles una contundent rebaixa de mòduls de cara a la pròxima declaració de la renda.