La pel·lícula valenciana ‘Vivir dos veces’ en la ‘Filmoteca d’estiu’

Es projectarà els dies 8 i 9 d’agost a les 22.30 als jardins del Palau de la Música

A la sessió del dia 8 assistirà l’equip de la pel·lícula, que farà una presentació

La ‘Filmoteca d’estiu’ continua la programació amb la projecció del film valencià ‘Vivir dos veces’ els dies 8 i 9 d’agost. A més, el 8 d’agost ens acompanyarà l’equip de la companyia, que farà una presentació del film.

‘Vivir dos veces’, dirigida per Maria Ripoll, que va rebre el premi a la millor pel·lícula en els Premis de l’Audiovisual Valencià, tracta d’una comèdia amable que gosa tractar un tema tan dramàtic com el de l’Alzheimer des de l’humor, sense afectació i amb un notable treball actoral a càrrec d’Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell, Nacho López i Aina Clotet en els papers principals.

En ‘Vivir dos veces’, Emilio, després de rebre la notícia que pateix Alzheimer, emprén un desgavellat viatge per a tornar a veure el seu amor de joventut abans de perdre definitivament la memòria. Acompanyat de la seua filla Julia i la seua neta Blanca, descobrirà que no hi ha una data per a començar de zero.

Les projeccions de la ‘Filmoteca d’estiu’ se celebren de dilluns a diumenge, llevat dels dimecres, que no hi ha sessió. La projecció s’inicia a les 22.30 hores i la taquilla s’obri a les 21.00 hores. El preu de l’entrada general és de 3,50 euros i 25 euros per a l’abonament de deu sessions.