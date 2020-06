La pilota professional tornarà a competir el 4 de juliol

Print This Post

La reactivació tindrà lloc al trinquet Pelayo amb la disputa de dues partides de la Lliga Bankia d’escala i corda. De moment es jugarà a porta tancada, seguint així l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19

La reactivació de la pilota professional tindrà lloc el dissabte dia 4 de juliol amb la represa de la Lliga Bankia d’escala i corda, que es va interrompre a falta de cinc jornades per a tancar la fase regular.

La competició es reprendrà al trinquet Pelayo amb la disputa de dues partides. Una enfrontarà a l’equip de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos contra el Pedreguer-Masymas amb Francés, Nacho i Pere mentre que en l’altra jugarà la formació de Dénia de Soro III, Félix i Héctor contra la de Montserrat amb Marc, Jesús i Álvaro Gimeno. La resta del calendari es farà públic en els pròxims dies.

En la Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València també es tornarà a competir el primer cap de setmana de juliol. En este campionat solament queda una jornada per a completar la fase regular. Les dates i seus es donaran a conéixer en els pròxims dies.

Amb cinc jornades encara per davant, tots els equips de la Lliga Bankia d’escala i corda mantenen opcions de classificar-se per a la fase final, si bé el conjunt de Benidorm de Pere Roc II, Javi i Carlos ja té el lloc assegurat en les semifinals.

En la Lliga Bankia de raspall – Trofeu Diputació de València, la jornada que tancarà la fase regular determinarà quins equips acompanyaran en les semifinals al d’Alzira de Pablo, Seve i Lorja i al del Genovés amb Punxa, Tonet IV i Néstor. Els aspirants a les dues places vacants són els conjunts d’Oliva (Vercher, Sanchis i Javi López), Xeraco (Ian, Canari i Ricardet) i Villanueva de Castellón (Marrahí, Roberto i Gabi).

De moment, les partides es jugaran a porta tancada, seguint així l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la Covid-19 (2020/4770) que queda reflectit en el DOGV publicat este dissabte dia 20 de juny, concretament en el punt 3 de l’apartat ‘Esdeveniments i activitats esportives’: “Els esdeveniments o activitats esportives que es realitzen en instal·lacions obertes o tancades es desenvoluparan a porta tancada. A aquest efecte, podran accedir a les instal·lacions exclusivament les persones esportistes participants i el personal indispensable per a la celebració de l’esdeveniment, sempre que es puga garantir la distància”.

Per últim la Fundació per la Pilota Valenciana informa que la configuració dels calendaris de les lligues professionals Bankia són susceptibles de ser modificats segons evolucione la crisi sanitària o hi haja variació en els protocols d’actuació que marquen les autoritats.