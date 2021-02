La Piràmide Comercial de Sueca entrega 4.000 euros en premis

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit el sorteig de la desena edició de la Piràmide Comercial de Sueca, una iniciativa d’Arrima’t (Associació de Comerç de Sueca) que compta amb la col·laboració de la Regidoria de Comerç, i té per objectiu, a l’igual que totes les iniciatives que s’estan duent a terme, potenciar el consum en el comerç local. Com en anys anteriors, centenars de paperetes, depositades pels ciutadans i ciutadanes que van realitzar les seues compres durant estos últims mesos en els comerços adherits a la iniciativa, han optat a algun dels premis que s’han sortejat.

Finalment, I.R., que va depositar la seua papereta en el comerç Sueca Expres, ha aconseguit el gran premi de 3.000 euros en una targeta regal per a consumir en els 50 establiments participants. Per la seua banda, la Regidoria de Comerç ha col·laborat en esta iniciativa amb 10 premis de 100 euros cadascun en targetes regal també per a canviar en els comerços adherits. En este cas, els i les guanyadors/es han sigut: A.M., que va depositar la seua papereta en Nova Òptica; L.A., en el restaurant El Niu; F.S., en el restaurant El Niu; M.I.F., en Flors Xúquer; A.S., en Punt de Vista; M.H., a Sueca Expres; C.P., en Monmama; M.K., en El 2 de Mayo; S.P., en Digiprint; i C.X., en El 2 de Mayo.

Alguns/es dels afortunats/des guanyadors/res han acudit al saló de plens, després de la telefonada realitzada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Comerç, Manoli Egea; i el president d’Arrima’t, Tony Landete; per a recollir els seus premis.

“Des de la Regidoria de Comerç, el nostre objectiu primordial és potenciar que la ciutadania realitze les seues compres habitualment en els comerços de la nostra ciutat. Per això, l’Ajuntament col·labora amb este sorteig de la Piràmide Comercial, que compleix la seua desena edició consolidant-se com un gran incentiu que afavoreix l’augment del consum local. Ara, en les actuals circumstàncies que vivim, cal col·laborar més que mai amb este tipus d’iniciatives”, ha explicat la regidora de Comerç, Manoli Egea. Per la seua banda, el president d’Arrima’t, Tony Landete, ha explicat que el sorteig de la Piràmide Comercial “és un dels projectes que més temps porta realitzant-se, i un dels quals aconsegueix més participació per part de la ciutadania. Enguany, s’han adherit a la campanya 50 comerços de Sueca, amb aportacions d’un mínim de 50 euros cadascun. Vull donar les gràcies a tots ells, així com a l’alcalde i a la regidora de Comerç de l’Ajuntament, pel seu suport constant, i a tota la ciutadania que ha participat i ha consumit en els negocis de la ciutat. Els premis, a l’igual que en la resta d’iniciatives, es reinvertiran en el comerç local”.

Junt al gran premi de 3.000 euros, i als 10 premis de 100 euros cadascun, enguany, com a novetat, s’han sortejat també 44 carros personalitzats per a fer la compra, “gràcies a una campanya que hem aconseguit a través de FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de Comerç, Indústria i Serveis de les riberes), organisme del qual forma part Arrima’t, i subvencionada mitjançant la Unió Gremial i, a la seua vegada, a través de la Generalitat i la Diputació”, ha explicat Tony Landete. Les paperetes agraciades amb un d’estos carros, van ser depositades en els següents comerços: Naturis, Salasons & Xarcu, Flors Xúquer, Monmama, Milar Senen Ortega, Crevisa Modes, Punt de Vista, Sueca Expres, Calzados Raquel, Multiseguros, Calzados Elche, El Dot Cortinatges, Electrodomésticos San Vicente, Nova Òptica, Tancaments d’Alumini, La Colada de Ferran, Ladiv, El Dos de Mayo, Muebles El Canario, The Phone House, Restaurant El Niu, Mobles Casanova, Bon Dormir, Tifón, Òptica Signes, Àrea de Servici El Sequial, Digiprint, Carnisseria Fina, Babysel i Caixa Popular.