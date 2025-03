La Pirotècnia Crespo d’Alzira dispara la mascletà del 12 de març amb el lema “Simfonia de sorolls amb art”

La Pirotècnia Crespo d’Alzira ha disparat la mascletà d’este dimecres, 12 de març, sota el lema “Simfonia de sorolls amb art”, plena de sorpreses i que ha delectat el públic amb els seus xiulets, el seu colorit i el famós “tro Crespo”.

Entre els convidats al balcó de l’Ajuntament es trobaven el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama; el conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina; la consellera d’Innovació, Indústria i Turisme, Marian Cano; el vicealcalde de l’Ajuntament d’Oviedo, Ignacio Cuesta; i la delegada del Govern, Pilar Bernabé. Tots ells han gaudit de la mascletà al costat de l’alcaldessa de València, María José Catalá, i les falleres majors, Berta Peiró i Lucía García.

També han assistit els presidents de les Cambres de Comerç de València, Castelló, Alacant, Alcoi i Orihuela.

El sector cultural ha estat representat per actors del musical Priscilla, en cartell al Teatre Olympia, així com per membres de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, de la SGAE Comunitat Valenciana i Múrcia, de l’Associació Valenciana d’Empresaris de Cinema (Avecine) i d’Empreses Audiovisuals Valencianes Federades (EAVF).

El balcó municipal també ha acollit les deu persones que van obtindre invitació en el sorteig del passat 18 de febrer, junt amb els seus acompanyants, així com representants de diverses comissions falleres i Juntes Locals Falleres de diferents municipis valencians.

Demà, dijous 13 de març, l’empresa responsable de l’espectacle pirotècnic serà la Pirotècnia Tamarit d’Alfarrasí, que dispararà una mascletà sota el lema “La meua terra”.4o