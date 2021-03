La Pirotècnia Crespo lluita per seguir avant i superar la crisi que colpeja fortament al sector pirotècnic

Print This Post

El sector de la pirotècnia és un dels més devastats en aquesta crisi de la COVID-19, els artesans de la pólvora estan desesperats per la sequera d’espectacles que ha portat el coronavirus i alerten que el sector es troba a la vora de la ruïna si no rep ajudes i atenció de les Administracions Públiques.

L’1 de març al voltant de 30 empreses dedicades a la pirotècnia en la Comunitat València es van donar cita en la plaça de l’Ajuntament de València per a poder visibilitzar a aquest sector, que

La Pirotècnia Crespo d’Alzira, supera el segle d’existència i ja són tres generacions dedicades a la pólvora. Realitza el procés de fabricació de tots els artefactes pirotècnics que utilitzen en cadascun dels seus trets, però amb la situació actual no poden treballar.

La indústria necessita ajuda per a suportar les seues despeses per la caiguda de vendes de l’últim any, en el qual a penes es van celebrar festes, els pirotècnics es queixen de la falta de suport

Aquest mes de març està sent molt atípic, sense pólvora ni ambient de falles.

Finalment queda suspesa la ‘Nit del Foc’ que es pretenia celebrar el 19 de març a la ciutat de València. Ha sigut desconvocat després que la Regidoria de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València haja rebut un informe de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública sobre el tret de focs artificials el 19 de març en el qual s’adverteix que existeix un “alt risc d’incompliment de la normativa de distanciament social i seguretat per part de sectors significatius de població.