La piscina coberta d’Almussafes obri després de la seua remodelació amb 629 inscripcions

La temporada 2021-2022 ha arrancat, a més, amb 114 abonaments per a la utilització de la infraestructura per lliure

L’Ajuntament d’Almussafes ha comptabilitzat fins ara un total de 629 inscripcions per a les activitats desenvolupades en la piscina coberta de la localitat i 114 abonaments per a la utilització de la infraestructura fora dels grups establits. “La natació és una de les activitats més demandades per la ciutadania i la prova la tenim en la gran quantitat de persones que han decidit practicar aquest esport aquest últim trimestre de l’any”, assenyala el regidor d’Esports, Pau Bosch.



La piscina coberta d’Almussafes, que durant la passada primavera va ser sotmesa a una remodelació integral per a modernitzar-la i adaptar-la a les actuals necessitats de les persones usuàries, ha començat la temporada 2021-2022 amb un total de 629 inscripcions per als cursos de natació i altres classes aquàtiques que es desenvolupen en el recinte. Així mateix, fins al moment s’han expedit 114 bons per a poder utilitzar les instal·lacions per lliure.



“La natació és una de les activitats més demandades per la ciutadania i la prova la tenim en la gran quantitat de persones que han decidit practicar aquest esport aquest últim trimestre de l’any. A més, ara disposem d’unes instal·lacions més actuals, amb un got totalment renovat i una coberta millorada, perquè l’experiència dels usuaris i les usuàries siga encara més satisfactòria”, remarca el regidor d’Esports, Pau Bosch.



La població té l’oportunitat de practicar natació en les Piscines Municipals durant la temporada d’hivern des dels 3 anys i de fer-ho amb personal format en la matèria i en grups adaptats a cada nivell. Però no és l’única disciplina que s’imparteix en la infraestructura. També es proposen activitats aquàtiques per a bebés, embarassades i persones majors, per a afavorir el manteniment físic, dinàmiques terapèutiques i Aqua.



504.252 euros per a la rehabilitació de la piscina coberta

La reforma de la zona en la qual se situa la piscina més gran del recinte, la que es cobreix fora de la temporada estival per a utilitzar-se durant tot l’any, va patir a l’inici de l’any una reforma integral en la qual l’Ajuntament d’Almussafes va invertir 504.252 euros (IVA inclòs) de fons propis. “Després de tant de temps en ús necessitaven una profunda renovació que li retornara la seua esplendor”, va explicar en el seu moment l’alcalde, Toni González. En breu començaran les obres per a la construcció del balneari promés per l’equip de govern municipal, que se situarà en l’espai situat entre la piscina i la ronda Antonio Ludeña, just on es troben els antics vestuaris.