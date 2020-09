La piscina coberta de Sueca reprendrà a l’octubre els cursos de natació i les classes dirigides

Connect on Linked in

La piscina coberta de Sueca va obrir les seues portes el passat 14 de setembre per als abonats i abonades que, el mes de març, no van poder gaudir de la instal·lació en la segona quinzena del mes a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma. “Hem volgut obrir estos 15 dies per a compensar-los el servei que es va deixar de prestar en la segona meitat de març. Durant estes setmanes des de la reobertura, hem pogut comprovar com està sent el funcionament de les instal·lacions, segons la normativa anti Covid-19 establida, i com estan reaccionant els usuaris i usuàries. En general, l’adaptació ha sigut bona i, ara, el mes d’octubre, començarem ja amb els cursos de natació i les classes dirigides, com a spinning, aquagym i les que s’ofereixen a l’aula multidisciplinària”, ha explicat el regidor de Serveis i responsable de l’empresa Aigües de Sueca, Joan Carles Vázquez.



“Des de la Regidoria d’Esports i l’empresa Aigües de Sueca, encarregada de la gestió de la piscina coberta, hem estat mantenint diverses reunions per a estudiar l’aplicació de la normativa Covid-19 a l’ús d’esta instal·lació, l’única que ens faltava per obrir, per a poder fer-ho amb les màximes mesures de seguretat possibles com hem fet amb la resta d’instal·lacions esportives”, ha indicat la regidora d’Esports, Celia Beltrán.



Des del dia de la seua reobertura, la instal·lació està funcionant sota les mesures establides per la crisi sanitària, amb reserves de franges horàries i delimitació del nombre d’usuaris i usuàries per carril de la piscina, fitant l’aforament del recinte, així com de les sales de musculació i cardio. “És una situació inusual, però hem d’acostumar-nos a les noves circumstàncies. Ara, a l’octubre, hem hagut de reduir també el nombre d’alumnes en els cursos de natació i classes dirigides. Si es donara el cas d’una gran demanda, intentaríem ampliar tot el possible l’oferta que tenim en estos moments”, ha assenyalat Vázquez. Pel que respecta als cursos de natació per a xiquets i xiquetes, el regidor ha indicat també que, segons la normativa sanitària, únicament els menors de 8 anys podran accedir acompanyats d’un adult, el qual tindrà accés al vestuari i, durant l’activitat, podrà quedar-se en la graderia complint les mesures de seguretat establides.



D’altra banda, una de les mesures innovadores que s’introduiran en breu en l’ús de la piscina coberta, és la instal·lació d’un quiosc informatitzat tàctil, ja previst el mes de març, que servirà perquè els usuaris i usuàries puguen realitzar diverses gestions en el moment, com la reserva de classes (amb una anticipació de 48 hores), el pagament d’entrades a la piscina (per als no abonats/des) o la compra de material.