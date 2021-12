La piscina de Cullera arriba als 1.200 socis en només mig any

Print This Post

El Centre Municipal d’Esports, que va arribar a perillar per les retallades, obté un gran acolliment per part de la ciutadania

La gran aposta en matèria d’infraestructures esportives de l’Ajuntament de Cullera, la piscina coberta, ha obtingut una gran resposta per part de la ciutadania. Són ja prop de 1.200 els socis amb els quals compta inscrits el Centre Municipal d’Esports. A estos se sumen les vora 800 persones que s’han inscrit en l’oferta de cursos oferida per la regidoria d’Esports.

La instal·lació ha passat dels 229 usuaris abonats amb els quals es va inaugurar el mes de maig, a multiplicar els mateixos per sis.

«És un èxit col·lectiu», ha assenyalat el nou regidor d’Esports, Ricardo Fenollar, qui es marca com a objectiu mantindre el ritme d’inscripcions i impulsar-lo durant els pròxims mesos.

El Centre Municipal d’Esports de Cullera s’ha convertit en un dels més concorreguts de la comarca per les seues modernes instal·lacions que oferixen a més del servei de piscina coberta, l’esperat gimnàs i una àmplia gamma de cursos dirigits a diferents edats.

Moderna i sostenible

Sens dubte, la resposta veïnal a la posada en marxa d’estes instal·lacions ha arribat marcada per l’àmplia oferta que oferixen. L’edifici consta de tres plantes. Planta soterrània, amb un pàrquing amb capacitat per a 57 vehicles,

planta baixa amb zona de recepció, zona d’oficines, cafeteria, zona de gots per a l’ensenyament i àrea polivalent.

A més està dotat amb zona d’spa amb jacuzzi, sauna, bany turc, pileta aigua freda, pileta aigua calenta, 5 dutxes escoceses, pediluvi, font de gel i zona de relax amb 3 hamaques calefactades i zona de vestuaris.

El complex compta amb una sala fitness diàfana de 280 metres quadrats amb 22 màquines per a l’exercici cardiovascular, 13 específiques per a enfortir tots els músculs del cos, una zona de pes lliure i un altre espai per a l’entrenament funcional.

A més compta amb altres tres sales on poder practicar un gran ventall d’activitats físiques i classes dirigides, tant en línia com presencials i en diferents horaris. Es tracta de cicle indoor, ioga, pilates, fitbox, classes coreografiades, de treball muscular, activitats d’alta intensitat, etc.

Més de 8 milions d’inversió

L’edifici que ha sigut finançat en la seua majoria per la Generalitat Valenciana presidida per Ximo Puig, després d’una inversió de més de 8 milions d’euros, entrava en funcionament el 15 de juliol de 2019, en la seua primera fase, obrint-se la segona el passat 3 de maig.

Cal ressenyar que esta infraestructura en 2015 es trobava en situació de bloqueig després de les retallades aplicades pels governs conservadors d’eixe període. El nou executiu municipal presidit per Jordi Mayor va haver de buscar alternatives de finançament i va obtindre el compromís del president Puig per a tirar-la avant, objectiu que finalment es va complir en acabar de concloure un centre la finalització del qual es va arribar a posar en dubte, ja que les obres estaven parades sine die i, com a conseqüència, la infraestructura s’arriscava a deteriorar-se.