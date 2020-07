La piscina d’estiu de Godella inicia la seua activitat amb mesures especials

La piscina d’estiu de Godella va iniciar la seua activitat el dilluns amb les restriccions i mesures de seguretat i salut marcades pel Ministeri de Sanitat per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

L’horari de la instal·lació municipal és de dilluns a diumenge de 10.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 19.30 hores, amb aforament reduït.

La principal novetat d’aquesta temporada és que els usuaris i usuàries de la piscina municipal han de sol·licitar cita prèvia a través de l’app municipal la setmana d’abans, i realitzar la reserva de data i torn per a garantir la distància de seguretat.

Cal destacar que els dimecres al matí la instal·lació municipal està reservada a les persones vulnerables o majors de 60 anys.

L’abonament de l’entrada s’ha de realitzar mitjançant pagament en metàl·lic amb l’import exacte en les taquilles de la instal·lació, i serà necessària la identificació personal mitjançant DNI.

Per a aquella part de la ciutadania que no dispose dels mitjans tecnològics necessaris per a realitzar la compra telemàticament, es pot realitzar la reserva d’entrades trucant al telèfon 607010943 en horari de 12.00 a 13.30, de dilluns a divendres, tenint en compte els mateixos terminis d’anticipació que en la compra on-line.

Els preus de la piscina són de 1’5 euros per a majors de 16 anys, i d’1 euro per a les persones de menys de 16 anys. Els xiquets menors de tres anys entraran gratis.

Per al correcte compliment de les mesures d’higiene, la instal·lació es desinfecta cada matí abans de la seua obertura i al migdia, de 14.30 a 15.30 hores, i en l’entrada s’ha posat a la disposició dels usuaris i usuàries gel hidroalcohólico per a la desinfecció les mans, i una catifa amb desinfectant per al calçat de carrer.

A més, per a major seguretat, els vestuaris romandran tancats.

L’ús de màscares és obligatori en els desplaçaments per la instal·lació, sempre que no siga possible mantindre la distància de seguretat excepte en la parcel·la pròpia i en els gots de la piscina, i es mesura la temperatura corporal en l’entrada, que ha de ser interior a 37’5°.

El Regidor d’Esports, Fernando Oliveros, es mostra content perquè les instal·lacions ja compten amb les màximes *garantias de seguretat.

“A Godella prevalem la seguretat de tots els nostres veïns davant la pandèmia provocada per la COVID-19 i que ens està afectant en tots els àmbits de la nostra vida. Per aqueix motiu, s’ha retardat l’obertura de la piscina d’estiu ja que voliem que ens garantiren que es podien complir totes i cadascuna dels normes i requisits que ens marca el Govern d’Espanya”, ha explicat el regidor Fernando Oliveros.

“Encara així, és imprescindible que siguem molt prudents, que respectem les normes i mesures de seguretat, i que totes les persones que desitgen acudir a donar-se un bany, es lligen i respecten la normativa”, ha conclòs l’edil.

