La piscina d’estiu de Paiporta obri aquest divendres amb reserva preferent per al veïnat del poble

L’aforament estarà limitat, s’haurà de realitzar reserva prèvia i es compliran totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries

La piscina d’estiu de Paiporta obri les seues portes aquest divendres amb totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries per a previndre contagis de coronavirus Covid-19. El Servei Municipal d’Esports de la Regidoria de Joventut i Esports treballa des de fa setmanes per a tindre-ho tot a punt en unes circumstàncies especials per la situació d’alerta sanitària. Per això, s’han pres totes les mesures per a permetre a les persones usuàries una experiència lúdica i al mateix temps segura.

Per a fer ús de la piscina, serà imprescindible realitzar una reserva prèvia a través del web paiporta.es/piscina, on es troben les instruccions detallades per a completar el procediment. Cada usuari o usuària podrà reservar un torn cada dia, i el veïnat de Paiporta tindrà prioritat per a realitzar les reserves. Aquesta prioritat se substanciarà en que els empadronats i empadronades a Paiporta podran reservar amb 5 dies d’antelació, mentre que els no empadronats podran reservar amb un dia d’antelació.



Els banys estaran organitzats per torns de matí i vesprada i l’aforament es limitarà a 200 persones per torn. Els preus es mantenen respecte a l’any passat i el pagament es realitzarà en taquilla, una vegada s’haja reservat l’entrada a través del web.



Segons l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, “l’obertura de la piscina ha sigut un procés difícil i costós, però la Regidoria de Joventut i Esports ha treballat molt dur les últimes setmanes per a establir i executar un protocol per garantir la seguretat”. Per a Martín, “és fonamental oferir una alternativa lúdica i d’oci a la ciutadania, especialment, a joves, xiquets i xiquetes, que han patit un confinament estricte i ara mereixen un estiu com toca”.



La regidora de Joventut i Esports, Marian Val, ha afegit que “tot i que el protocol és molt minuciós i contempla totes les recomanacions de les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat, demanem a la ciutadania sentit comú i responsabilitat en l’ús de la piscina”. Val ha conclòs que “l’obligació de l’administració és fer els esforços necessaris per a oferir els màxims serveis a la ciutadania amb totes les garanties de seguretat”.



Cada persona o grup de persones que accedisquen a la piscina tindran una zona assignada per a l’estada. S’ha de guardar la distància mínima de seguretat d’1,5 metres amb altres usuàries o usuaris. L’ús de mascareta és obligatori fora de l’aigua si no es pot guardar la distància, i es facilitarà la desinfecció de mans i calcer a l’entrada i l’eixida del recinte.



Quant als horaris, de dilluns a divendres, el torn de matí començarà a les 11 i finalitzarà a les 14.30, moment en què, durant una hora, es desinfectarà tota la instal·lació durant una hora. El torn de vesprada començarà a les 15.30 hores i acabarà a les 19.00 hores. Els caps de setmana i festius, el sistema serà el mateix, amb tancament a les 20.00 hores i desinfecció de 15.00 a 16.00 hores.



Per motius de seguretat, tal com s’explica en la normativa, no està permesa l’entrada a persones amb símptomes compatibles amb la Covid-19, que hagen patit la malaltia o que hagen passat quarantena per possible contagi. Les dutxes dels vestidors, les hamaques i les fonts d’aigua no es podran utilitzar.