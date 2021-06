La piscina d’estiu de Paiporta obrirà el 17 de juny

Les entrades es podran reservar i pagar en línia, el límit d’aforament se situarà en el 75%, i s’amplia l’horari del cap de setmana

L’Ajuntament de Paiporta obrirà la piscina d’estiu el pròxim 17 de juny. Després de les gestions realitzades per la Regidoria de Joventut i Esports, la instal·lació, renovada totalment l’any 2018, s’adaptarà a les mesures de les autoritats sanitàries per a la prevenció de contagis de coronavirus i limitarà l’aforament al 75%, 368 persones, mentre que els vestidors tindran limitada la capacitat al 50%. Personal del Servei Municipal d’Esports (SME) treballa els últims dies per a que tot estiga a punt per a la reobertura.

Com a principal novetat per a enguany, l’Ajuntament de Paiporta habilitarà un sistema de reserva d’entrades i pagament en línia a través del web municipal. No s’establirà cap sistema de torns, com sí que va succeir l’any passat a causa de les mesures més restrictives quant a l’aforament. Així mateix, es reservarà un número reduït d’entrades per a la taquilla, tot i que la recomanació general és reservar i pagar a través del web.

L’horari de la piscina d’estiu de Paiporta serà de dilluns a divendres, des de les 11.00 fins a les 19.00 hores, mentre que els caps de setmana i festius, l’activitat començarà a la mateixa hora i s’amplia, com a novetat també d’enguany, fins a les 20.30 hores.

Com a serveis complementaris, la piscina d’estiu comptarà amb una programació d’activitats gratuïtes lúdiques per a xiquetes, xiquets i persones adultes, així com el servei de bibliopiscina, amb material de lectura també per a totes les edats.