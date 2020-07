La piscina d’estiu del Poliesportiu de Picassent obri les seues portes amb totes les mesures de seguretat

El control de l’aforament en els dos torns de bany establerts, la delimitació de les parcel·les i l’obligació d’usar mascareta així com gel hidroalcohòlic, entre d’altres accions, son algunes de les mesures a les que cal atendre al recinte esportiu



Hui dimecres, 1 de juliol, la piscina d’estiu del Poliesportiu municipal torna a obrir les seues portes i ho fa seguint amb totes les mesures de seguretat recomanades pel Ministeri de Sanitat. Des del consistori s’ha treballat de valent durant les últimes setmanes per oferir una temporada de bany amb totes les garanties de seguretat i control sanitari. La necessitat de controlar l’aforament per evitar aglomeracions ha dividit els torns de bany en dos horaris: de 10:30 a 14:30 hores i de 16 a 20 hores i amb un total de 200 persones. A més, les persones que vulguen disfrutar del bany podran fer-ho, sempre amb cita prèvia, a través de la plataforma digital https://esportspicassent.deporsite.net/ o telefònicament al 96 123 14 23.



Caldrà a més, respectar el sentit de les fletxes en tot el recinte, respectar la delimitació de les parcel·les senyalitzades a la gespa i no es podran usar les dutxes dels vestuaris, com a mesura per evitar focus de contagi. A l’entrada del recinte es facilitaran dos accessos per evitar cues llargues: una per a persones sòcies i una altra per a les no sòcies.



El regidor de l’àrea d’Esports, Hector Pradas, ha manifestat que, “Amb caràcter previ a l’obertura, s’ha treballat per complir amb totes les mesures i protocols de seguretat de cara a la neteja, desinfecció del mobiliari i les zones comuns del recinte. I així ho farem cada dia per què el bany a la piscina estiga assegurat”.