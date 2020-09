La piscina municipal coberta de Paiporta es prepara per a una reobertura segura

Connect on Linked in

La instal·lació torna a l’activitat el 14 de setembre amb totes les mesures sanitàries per a previndre contagis. Fins aleshores, s’ha habilitat un horari d’atenció de matí i vesprada per a la clientela

La piscina municipal coberta de Paiporta reobri les seues portes el 14 de setembre. La instal·lació torna a estar a disposició de la ciutadania amb tota la seguretat després de mesos de treball per a adaptar-se a les mesures sanitàries per a previndre contagis de coronavirus Covid-19.



A més, des d’aquest dimarts, 1 de setembre, la piscina està oberta en horari de matí i vesprada per a atendre a la clientela que necessite informació o orientació sobre les condicions de seguretat, o la manera de compensar a les persones que varen pagar el mes de març sencer, quan es va decretar l’estat d’alarma i es va dictar el tancament de la instal·lació.



La piscina s’ha adaptat a la nova realitat marcada per les mesures de seguretat per a evitar la propagació del coronavirus, i ha posat a disposició de la clientela dispensadors de gel hidroalcohòlic, ha retolat totes les dependències amb les mesures de seguretat bàsiques, ha senyalitzat el sòl per a que es puguen mantindre les distàncies de seguretat i, sobretot, ha intensificat la neteja de totes les sales i vestidors.



A més, es compliran estrictament les limitacions d’aforaments i de grups per a practicar esport, tant en l’aigua com en les sales de musculació i de diferents pràctiques esportives que ofereix.



Per a la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, “s’està fent un gran treball conjunt entre el Servei Municipal d’Esports i la gerència de la pscina coberta per a garantir que l’experiència de la clientela siga completa i segura, per a que es puga disfrutar de fer esport sense perill per a la salut, i per a que aquella persona que paga una quota puga disfrutar del màxim de serveis amb tota la comoditat que permet la nova realitat que afrontem”.



La prioritat del govern de Paiporta, segons ha explicat Val, “ha sigut des del primer moment garantir la seguretat, però també oferir un servei complet i de qualitat a la ciutadania que paga la quota i que espera el màxim d’activitats i comoditats que es poden oferir en aquesta nova situació”, com serà el cas a partir de la reobertura, el dia 14.



L’horari d’atenció per a aclarir dubtes de les persones usuàries fins a aquesta data serà de 8.00 a 21.00 hores de dilluns a divendres, i dissabtes de 9.00 a 14.00 hores. Pel moment, la piscina ja ha anunciat que la inscripció per als cursets de natació d’alumnat apuntat abans del tancament del mes de març comença el 7 de setembre, mentre que per a la resta de la ciutadania s’obrirà el dia 14.



Compensacions pel tancament

Tal com va anunciar la piscina al mes de juny, l’empresa gestora va suspendre el cobrament de les quotes al mes d’abril, després del tancament decretat per les autoritats sanitàries com a mesura per a previndre contagis de coronavirus. La instal·lació compensarà a la clientela pels últims dies de març. A més, aquelles persones acollides a promocions de bons per 3, 6 o 12 mesos tindran els avantatges prorrogats després del 14 de setembre.