La piscina municipal de Meliana funciona amb normalitat amb les mesures preses

L’Ajuntament de Meliana, tot i la situació extraordinària motivada per la COVID-19 i la crisi sanitària, va decidir obrir la piscina municipal de dilluns a diumenge durant els mesos de juliol i agost amb totes les mesures higienicosanitàries que s’han d’aplicar a les piscines d’estiu.

Com explica el tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Manuel Ferrer: “l’equip de govern vam valorar des del primer moment que, dins de les possibilitats i les exigències del moment, l’Ajuntament havia de facilitar a la ciutadania els serveis i les activitats que en cada moment foren possibles per tal de poder oferir eixa nova normalitat segura després del desconfinament i, en estiu, tant la piscina municipal com la platja hi juguen un paper important”. Així, des del Departament d’Esports s’ha treballat molt per buscar un model que garantira l’ús de les instal·lacions amb les màximes garanties i amb l’aforament límit corresponent, que en el cas de la piscina de Meliana és de 120 banyistes entre els tres gots d’aigua.

El responsable de l’àrea detalla: “en principi vam valorar l’opció de fer quatre torns de bany d’hora i mitja, dos de matí i dos de vesprada, per a tractar que com més gent millor poguera fer ús de la piscina dins de les limitacions, i vam posar a la venda els carnets del mes de juliol. En comprovar que la demanda no era tanta com la que prevéiem inicialment, vam optar finalment per dos únics torns de tres hores, un de matí i un altre de vesprada, tres dies a la setmana i dos dilluns al mes”. La venda anticipada dels carnets ha permés tindre una previsió d’aforament, que es completa amb la posada a la venda de 20 entrades diàries per torn, a més dels banys que les persones que han adquirit un carnet no en fan ús un dia concret per motius diversos.

El sistema ha permés que fins al 19 de juliol ja hagen gaudit de les instal·lacions unes 500 persones, ja que per a aquest mes s’han adquirit 352 carnets i s’han venut 240 entrades senzilles. Ara mateix ja estan a la venda els carnets per a l’agost i se n’han venut 225. El preu del carnet mensual és de 4 € per a les persones adultes i de 2 € per a les menors, mentre que l’entrada del dia és d’1 € i 0,50 €, respectivament. Uns preus totalment adaptats a la situació.Finalment, Ferrer remarca: “les mesures higinicosanitàries són estrictes amb tres desinfeccions de les zones comunes diàries, l’ús de la careta, la presa de la temperatura i la desinfecció de mans amb gel a l’entrada i la distància de seguretat dins i fora de l’aigua”. En conjunt, tant l’organització, com els preus, com les mesures de seguretat estan sent valorades per la ciutadania de manera molt positiva i s’agraeix l’esforç de l’Ajuntament de posar en marxa unes instal·lacions que en estiu són fonamentals per a combatre la calor.