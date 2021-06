La piscina municipal d’estiu de Mislata obri les seues portes amb totes les mesures de seguretat

Print This Post

El recinte obrirà el pròxim 19 de juny amb un protocol de normes generals i d’ús de les instal·lacions i limitant l’aforament a 500 persones



Carlos F. Bielsa: “Aquest estiu podrem gaudir novament d’una piscina en un entorn molt agradable, que oferirà un temps de bany i descans amb totes les mesures de seguretat”



Aquests dies en què les temperatures màximes comencen a superar els 30 graus, molts pensen a poder refrescar-se donant-se un capbussó en les piscines municipals.

Els mislateros i mislateras podran començar a combatre la calor estival a partir del 19 de juny en la piscina municipal d’estiu.

La instal·lació municipal, que romandrà oberta per al públic general de dilluns a diumenge de 10.30 del demà a 19.45 de la vesprada, comptarà també amb un horari especial per als esportistes federats a primera hora del matí i fins a les deu de la nit, després del tancament per al bany recreatiu.



Les mesures sanitàries continuaran sent presents durant l’estiu, i la màscara continuarà sent obligatòria mentre no s’estiga en l’aigua o descansant en una zona determinada i respectant la distància de 1,5 metres entre la resta d’usuaris. A més, s’ha establit un control d’accés amb recorreguts d’entrada i eixida amb desinfecció de mans i calçat, i s’ha limitat l’aforament total del recinte a un màxim de 500 persones.



Per al regidor d’Esports, Toni Arenas, “venim d’uns mesos complicats a causa de la crisi sanitària i, a pesar que aquesta temporada sembla que podrà ser una mica menys complicada que l’anterior, hem tornat a fer un gran esforç perquè les instal·lacions estiguen a la disposició de la ciutadania preservant al màxim la seguretat”.



Totes aquelles persones que vulguen donar-se un capbussó en la piscina d’estiu hauran de reservar l’entrada mitjançant cita prèvia i presentar la mateixa en l’accés al recinte, ja siga impresa o digitalitzada en el mòbil, al costat del DNI. A més, els i les usuàries disposaran aquest any de diferents modalitats per a accedir a la piscina municipal, des d’entrades de dia individuals diferenciades per trams d’edat fins a bons de 10 banys o el bo familiar, que es podrà adquirir exclusivament de manera presencial en el Centre Cultural Carmen Alborch de Mislata. La resta, podrà obtindre’s a través d’una aplicació des de la web municipal Mislata.es.