La piscina Parc Vedat de Torrent s’acomiada de l’estiu com a model de seguretat pioner per a altres ciutats

El sistema de parcel·les personalitzades ha sigut tot un èxit sent copiat per altres poblacions

El parc aquàtic Parc Vedat va tancar diumenge passat les seues portes posant fi a la temporada de banys 2020 en un estiu ple de peculiaritats a causa de la situació generada pel Covid-19. Malgrat això, els torrentinos i torrentinas han pogut gaudir de la piscina durant el període estival, fins i tot han estrenat un nou joc pirata. Des que es van obrir les instal·lacions l’1 de juliol, l’Ajuntament de Torrent va posar en marxa una bateria de mesures per a garantir la seguretat de tota la ciutadania, a més d’ampliar el personal laboral del complex aquàtic oferint una major assistència al públic.

Per a controlar l’aforament i assegurar el distanciament social es van dissenyar espais dividits en parcel·les personalitzades. En família, amb amics o de manera individual, els i les banyistes podien seleccionar la parcel·la segons el nombre de persones amb les quals assistien, però assegurant la distància amb la resta d’usuaris. Una mesura que ha sigut pionera a Torrent i, sobretot, un èxit que ha fet que molts municipis es “interessaren per la nostra iniciativa que, després de sol·licitar-nos informació per a saber com l’estàvem fent, ha sigut imitada en altres ciutats”, ha subratllat la regidora d’Esports, Susi Ferrer.



Igualment, Parc Vedat ha comptat amb un horari de dos torns establits (matí i vesprada), que calia reservar de manera telemàtica, evitant les esperes en l’entrada i els grups de gent nombrosos. D’aquesta manera, durant els dos mesos que la piscina ha romàs oberta, 17.545 persones han visitat les instal·lacions per a passar una jornada refrescant; 6.674 al juliol i 10.871 a l’agost.

Les tasques de desinfecció i neteja han sigut un altre dels punts forts. D’una banda, diàriament es desinfectaven totes les instal·lacions i s’efectuaven tractaments de depuració en finalitzar cada torn. Per un altre, cada dilluns s’executava un servei intensiu de neteja i manteniment per a assegurar la protecció de tota la ciutadania. En aquest sentit, Ferrer ha volgut agrair “l’esforç i compromís de totes les persones que han treball en la piscina i que han fet que hàgem tingut una temporada sense incidències”.

Línia 4 Piscina

Amb l’obertura del parc aquàtic, l’Ajuntament de Torrent va posar en marxa la Línia 4 Piscina de TorrentBus que, per primera vegada, ha sigut gratuïta. Un total de 6.313 usuaris han fet ús de l’autobús durant els mesos de juliol i agost; una xifra que s’amplia en 1.500 usuaris respecte a la de l’any passat.

El regidor de Mobilitat i Transport, Raúl Claramonte, ha mostrat la seua “satisfacció per l’increment en nombre d’usuaris de l’ús del transport públic entre els torrentinos i torrentinas enguany gràcies a la gratuïtat per a traslladar-se a la piscina del municipi per primera vegada aquest 2020”, respectant-se i garantint-se en tot moment les mesures de seguretat i sanitàries. Així mateix, l’edil ha afegit que “aquest impuls i aposta per aquest mitjà i altres mitjans de transport que no siguen el vehicle propi han de servir per a la conscienciació i sensibilització entre els veïns cap a un hàbit per a la mobilitat sostenible i multimodal a l’hora de realitzar els desplaçaments a la nostra ciutat”.