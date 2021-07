La pista de patinatge de velocitat de Paiporta acull la tercera jornada de la Lliga Autonòmica

Connect on Linked in

Bon paper de les patinadores i patinadors locals, que han sumat 13 medalles repartides entre totes les categories. Èxit de participació, amb 190 esportistes de 8 clubs

Paiporta ha sigut seu aquest cap de setmana de la tercera jornada de la Lliga Autonòmica de patinatge de velocitat. La pista de la localitat va acollir les diferents curses de totes les categories, en un esdeveniment que va comptar amb la participació de 8 clubs i un total de 190 esportistes.



Aquesta tercera jornada ha sigut la primera convocada en horari de vesprada-nit, una mesura per a evitar les hores de les temperatures més altes i afavorir el confort dels esportistes i també del públic assistent.



Les patinadores i patinadors locals han tingut una destacada actuació, amb 13 medalles repartides en totes les categories, des de benjamins, tant masculins com femenines, fins a les tres categories absolutes medalles, A, B i C.

Destaca el ple de medalles en Absoluta C masculina, on els patinadors de Paiporta han ocupat tot el pòdium, igual que ha succeït en categoria Absoluta femenina A.



Ara, el Club de Patinatge de Velocitat de Paiporta es pren un descans per les vacances d’estiu, i reprendrà la competició al mes de setembre.



L’esdeveniment ha estat organitzat pel Club de Patinatge de Velocitat de Paiporta, amb la col·laboració del Servei Municipal d’Esports de la Regidoria de Joventut i Esports. Han assistit l’alcaldessa, Maribel Albalat, la regidora de Joventut i Esports, Marian Val, així com altres membres de la corporació municipal.