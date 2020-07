La pitjor tempesta de pedra dels últims 30 anys a Utiel-Requena provoca pèrdues de 30 milions d’euros

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-Asaja) assegura que la tempesta de pluja, vent i pedra que va descarregar ahir a la vesprada és, en termes de superfície agrícola amb elevada intensitat de danys, la més devastadora dels últims 30 anys a la comarca Utiel-Requena. Tant és així que, segons una primera valoració de AVA-Asaja efectuada sobre el terreny, aquest històric temporal va colpejar unes 30.000 hectàrees de cultiu, de les quals quasi 15.000 registren danys superiors al 70% de la producció, i llança unes pèrdues econòmiques de 30 milions d’euros.

La franja que s’ha emportat la pitjor part és la meitat oest de la comarca d’Utiel-Requena, sobretot els termes municipals de Camporrobles, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel i Venta del Moro (el llogaret de Jaraguas de manera destacada). El cultiu més castigat és la vinya, no sols per la destrucció de collites de cara a la pròxima verema, sinó també per les lesions en la fusta que dificultaran les labors de poda i repercutiran molt negativament en la producció dels anys següents. A més, l’arrossegament de terres ocasionat per les precipitacions torrencials ha tombat estructures d’espatleres que sostenen les vinyes, la qual cosa obligarà els agricultors a realitzar inversions per a replantar les seues explotacions.

Altres cultius severament afectats són l’ametler i l’olivar (amb especials danys en aquells plançons joves que han sigut literalment arrancats del sòl) i els cereals pendents de segar. Quant a les infraestructures agràries, a més de les espatleres de vinya, s’aprecien greus desperfectes en camins rurals, murs, marges de camps, instal·lacions de reg, etc.

AVA-Asaja sol·licita a la conselleria d’Agricultura que facilite, com més prompte millor, tractaments fungicides que permeten cicatritzar les ferides en la fusta i evitar així la introducció de fongs a l’interior dels cultius, si bé adverteix que en moltes zones baixes, a causa de la inundació d’aigua, no serà possible entrar amb maquinària per a realitzar aquests tractaments amb la deguda rapidesa i eficàcia.



Així mateix, l’organització agrària reclama a les diferents administracions una sèrie d’ajudes directes i mesures fiscals que permeten als agricultors compensar part de les pèrdues patides. Cal recordar que en el cultiu de la vinya el nivell de contractació del segur no aconsegueix el 50% de la producció, per la qual cosa AVA-ASAJA insisteix a l’Administració que faça una aposta clara i decidida per les assegurances agràries.



La tempesta es va introduir en la Comunitat Valenciana pel Racó d’Ademuz i va acabar arribant a la mar a través de la Ribera i La Safor, comarques on l’acumulació de precipitacions va oscil·lar entre 15 i 50 litres per metre quadrat acompanyades d’abundant aparell elèctric. Tant en la meitat aquest d’Utiel-Requena com en aquestes altres comarques, AVA-ASAJA no descarta que vagen apareixent més danys agraris conforme transcórreguen els dies.