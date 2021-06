La plaça de Cartonatges albergarà el tercer parc adaptat d’Alzira

Print This Post

Alzira comptarà, en breu, amb un nou parc adaptat: serà el tercer d’estes característiques. Per tal de presentar el projecte, Fernando Pascual, regidor de l’Àrea de Serveis Urbans, junt amb els tècnics del departament, s’han reunit amb María José Canet, presidenta de La Nostra Veu, i amb José Luis Iñigo, director d’ADISPAC.

El parc s’ubicarà en la plaça de Cartonatges i s’anomenarà «Parc Els Planetes», ja que la temàtica d’este girarà entorn d’ells i estarà compost de diversos elements destinats a persones amb mobilitat reduïda, amb deficiència auditiva i visual. Els diferents jocs estaran acompanyats per pictogrames que en facilitaran la utilització.

Els representants de les associacions s’han mostrat conformes amb el projecte presentat, ja que serà un espai molt complet i que s’unirà als parcs ja en funcionament dels carrers Gregori Furió i Rambla. En breu el projecte també serà presentat al veïnat de la plaça de Cartonatges.

Per a materialitzar este nou parc adaptat es destinaran 80.000 euros, al qual s’instal·laran tancaments de protecció al recinte de 800 mm d’altura per tal d’evitar que els més menuts puguen eixir del recinte sense la supervisió dels pares i les mares. A més, es col·locaran dos grans bancs enjardinats de quatre metres de circumferència amb dues postes de subjecció per als tendals que aportaran ombra al parc adaptat.

També està previst que formen part del parc dues jardineres de grans dimensions i unes taules adequades per al seu ús en exteriors.

Pel que fa als jocs, el parc estarà dotat de panells de jocs amb llenguatge braille, matalassets elàstics; cavallets i jocs musicals.

«Podem enorgullir-nos de ser una ciutat capdavantera en matèria de parcs adaptats, ja que al govern progressista som conscients de la necessitat d’estar pendents de les necessitats de tots els sectors de la població, sobretot dels més vulnerables i que requerixen major atenció, amb este nou parc inclusiu Alzira serà l’única població de menys de 50.000 habitants que comptarà amb tres parcs d’estes característiques», segons Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.