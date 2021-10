La Plaça de la Vieta de Carcaixent es convertirà en un espai amable per a la ciutadania

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’últim tram de l’Avinguda de la Vieta de Carcaixent es convertirà en una zona amable per a les activitats socials del veïnat i la mobilitat de l’alumnat de l’institut.

Ja han començat les obres per a la rehabilitació i creació de la primera plaça peatonal dins el barri de la Muntanyeta, en el tram de l’Avinguda de la Vieta comprés entre els carrers Sant Josep de la Muntanyeta i Sant Vicent Ferrer. Està previst que les obres finalitzen abans que acabe l’any.

La intervenció consisteix en convertir este espai en una zona còmoda, segura i amable amb les persones baix els criteris d’accessibilitat universal i perspectiva de gènere. A més comportarà la pacificació del trànsit rodat i l’harmonització i dignificació de la imatge urbana de l’Avinguda durant el seu tram final, ja que va a eliminar-se un dels carrils del carrer Gandia, entre Jose Vidal Canet i la Vieta, i a ampliar-se de forma virtual les voreres, a l’igual que s’ha fet en el carrer Francesc Pons, atenent a les demandes del veïnat i l’alumnat de l’institut.

La reurbanització de la Vieta suposarà una inversió aproximada de 268.000€ que es durà a terme amb fons municipals i dos subvencions de 127.000€ de l’IVACE i un altra de 9.000 € del pla IRTA de la Generalitat Valenciana. Les dos subvencions han estat concedides en reconeixement de les grans millores en termes d’estalvi energètic, mobilitat, recorreguts saludables i potencial estalvi en emissions de CO2.

La proposta de reurbanització de l’Avinguda de la Vieta a Carcaixent té com objectiu principal oferir un espai públic de proximitat al barri per a l’encontre dels veïns i veïnes que reunisca les característiques d’un entorn saludable i segur. A més, també es busca en esta zona, especialment transitada per l’estudiantat de l’IES Arabista Ribera, l’ús de la mobilitat sostenible, millorant les condicions dels itineraris ciclo-vianants reduint la presència de l’automòbil i la seua velocitat, afavorint la convivència entre aquests, els vianants i les bicicletes.