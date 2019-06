La Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar acull els concerts de les bandes del Centre Instructiu Musical (CIM), Amics de la Música d’Alfafar i l’Agrupació Musical Orba.

Print This Post

L’IV Festival de Bandes de Música d’Alfafar és una iniciativa de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament en commemoració del Dia Europeu de la Música.

La Plaça de l’Ajuntament d’Alfafar ja es prepara per a commemorar el Dia Europeu de la Música amb la celebració demà dissabte a partir de les 19 h. del seu IV Festival de Bandes de Música d’Alfafar en el qual tres societats musicals del municipi, Amics de la Música d’Alfafar, l’Agrupació Muscial Orba i la banda del Centre Instructiu Musical interpretaran una varietat d’obres en les seues tres actuacions.

La iniciativa, impulsada des de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Alfafar, permet un any més a les veïnes i veïns gaudir de la música en directe de tres de les agrupacions musicals amb major trajectòria i història del municipi al mateix temps que ofereix un espai per al desenvolupament de la cultura musical i per a donar visibilitat al treball anual que realitzen els nombrosos músics que integren les tres societats.

Així, l’IV Festival de Bandes d’Alfafar començarà amb l’actuació de Amics de la Música que sota la direcció de Miguel Ramos Checa interpretarà les obres José García Ramos, un pasdoble dedicat al nét de l’autor i director, African Wildlife de Kees Vlak i la sarsuela La llegenda del bes de Soutullo i Vert. Per part seua, l’Agrupació Musical Orba, dirigida per Emilio Muñoz García, interpretarà el pasdoble Llevant de Mariano Puig Yago i la suite L’Olimp dels Déus d’Oscar Navarro.

La banda del Centre Instructiu Musical d’Alfafar (CIM), dirigida per Francesc Llorens Arnals, posarà el fermall final a la quarta edició del festival amb un repertori que inclou el pasdoble Francisco Burguera de Vicente Ramón Tarazona, Utopia de Jacob de Haan i el sainet Les Noces de Luis Alonso de Gerónimo Giménez.

Amb la celebració de l’IV Festival de Bandes de Música, l’Ajuntament d’Alfafar consolida una cita cultural i familiar molt esperada en el municipi i se suma al Dia Europeu de la Música que se celebra cada 21 de juny.