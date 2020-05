Connect on Linked in

Els treballs previs a la seua conversió en zona de vianants conclouen dilluns

La plaça de l’Ajuntament de València comença la seua conversió en una gran zona per a vianants i ja està tancada al trànsit.

Des d’este matí les contractes municipals de Manteniment d’Infraestructures i el Servici de Mobilitat Sostenible treballen amb la retirada dels semàfors per a substituir l’asfalt.

Entre els treballs previstos per als pròxims dies, es renovarà l’asfalt i s’habilitarà la senyalització i mobiliari urbà que permetran delimitar els 12.000 m² de nou espai que recuperaran els vianants. També s’habilitarà el futur carril d’autobús per on circularà la nova línia C1-Centre Històric, que en estos moments està desviada per Poeta Querol.

També es col·locaran els separadors del nou carril d’autobús per a la nova línia C1 Centre Històric, la línia que circularà pel carrer de la Pau fins a la plaça de l’Ajuntament, fent una parada en la plaça de la Reina, «amb vehicles híbrids o elèctrics per a reduir les emissions contaminants de la flota