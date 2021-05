La Plaça de l’Ajuntament de València serà escenari d’una exposició commemorativa del 10 aniversari del 15-m

Print This Post

El mateix lloc que fa una dècada va ser protagonista d’una mobilització “inèdita per la democràcia i la participació ciutadana”, la plaça d’Ajuntament, serà l’escenari una dècada després, d’una exposició fotogràfica commemorativa. Així ho ha anunciat este matí l’alcalde Joan Ribó, qui ha destacat la importància que va suposar eixa acció sorgida des de la societat, que és coneguda com el 15-M: “València està orgullosa d’una mobilització democràtica sense precedents, apartidista i transversal a moltes capes de la societat, amb què la ciutadania va demanar eixides dignes a una crisi econòmica i la fi de la corrupció”, ha dit hui l’alcalde de València, Joan Ribó.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat este matí que esta plaça, recuperada deu anys després com a espai per a la ciutadania, acollirà una exposició fotogràfica commemorativa, que s’inaugurarà el pròxim dia 14, i es prolongarà fins al 13 de juny. La ciutadania podrà recuperar les imatges que van definir unes setmanes de mobilització a través de les imatges gràfiques realitzades per diferents fotògrafs valencians, sota la coordinació de Jorge Ramos, especialista en Història contemporània i professor de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, i de la fotoperiodista Estrella Jover.

«Cal subratllar que esta mobilització que va tindre lloc fa deu anys es va desenvolupar en resposta als efectes que la crisi econòmica estava tenint en la societat, qüestionant l’austericidi, i a més pels greus casos de corrupció política, que a València estaven en un moment explosiu”, ha recordat l’alcalde. A més, Ribó ha destacat que es va tractar d’una “mobilització apartidista, de tota la societat”, i ha afirmat que es tracta d’un esdeveniment “molt important, que tots els valencians i valencianes hem de poder recordar”.

A més, com a complement a la mostra gràfica, ha afegit l’alcalde, i amb vocació de perpetuar eixe record, s’instal·larà un monòlit commemoratiu també en la plaça. Serà un monòlit de formigó de color groc, de 180 per 55 centímetres, que es preveu instal·lar pròxim a la façana de l’edifici consistorial.

El Moviment 15-M, o ‘moviment dels indignats’ va arrancar en la manifestació del 15 de maig de 2011, que va ser convocada en el context de crisi econòmica que havia començat tres anys abans. L’acció ciutadana plantejava la necessitat d’una nova manera de fer política, basada en la transparència, la participació i la solidaritat com a respostes davant la crisi, i es va prolongar de manera espontània en places de diferents ciutats d’Espanya, que des d’eixa nit van acollir durant moltes setmanes a manifestants de manera ininterrompuda. Esta sèrie de protestes pacífiques va tindre la seua plasmació també en nombroses ciutats d’Europa.