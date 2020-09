La plaça del Doctor Collado de València s’anomenarà, temporalment, del Coronavirus

Connect on Linked in

La plaça del Doctor Collado s’anomenarà, temporalment, del Coronavirus «per visibilitzar la necessitat d’invertir en la ciència, innovació i emprenedoria». Així, esta plaça del centre històric de la ciutat ha canviat de nom «amb l’objecte de reivindicar i fer una crida pública sobre la necessitat i la urgència d’invertir en ciència, innovació i emprenedoria». I el nou nom d’este espai pròxim a la Llotja fa al·lusió a la pandèmia del coronavirus, «per recordar la manca de recursos que es destinen a Espanya per afavorir la investigació, el Desenvolupament i la Innovació (I+D+I)». Ho ha explicat el regidor d’Innovació, Carlos Galiana, que ha presidit l’acte d’este canvi de nom simbòlic, impulsat per l’Ajuntament, que finança el Premi Jaume I de Noves Tecnologies, i la Fundació d’Estudis Avançats, que atorga els esmentats guardons per promoure el desenvolupament científic.

El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha ressaltat «la importància d’este gest per conscienciar la societat de la importància de no oblidar a les persones que treballen per avançar i trobar respostes científiques per a lluitar contra la Covid-19». També ha explicat que el canvi de nom de la plaça només serà temporal per no interferir en la vida del veïnat i treball de comerciants de la zona».