La plaça Llotgeta de Catarroja llueix un nou mural dedicat a les aus del Parc Natural de l’Albufera

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Catarroja continua generant sinergies entre el seu nucli urbà i el Parc Natural, unint tots dos punts, fonamentals per a entendre el municipi, a través de l’art. Així doncs, molt pròxim al mural dedicat al Port de Catarroja en el Barri dels Barraques, des de fa uns dies llueixen les imatges de 12 aus inquilines de l’Albufera.



El mural ha sigut impulsat per l’Ajuntament de Catarroja i desenvolupat per l’artista local Lluïsa Penella i Pons. La catarrogina ha jugat amb les diferents textures per a poder representar d’una forma artística i fidedigna a 12 exemplars d’aus que formen part del nostre entorn i que connecten al barri dels Barraques amb el seu origen. L’obra es troba en la plaça Llotgeta i en ella es podran veure exemplars com el gall de canyar, la garceta blanca o el sivent.