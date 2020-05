La plantilla de la Policia Local d’Alaquàs dóna més de 200 quilograms d’aliments per a les famílies més vulnerables del municipi

Connect on Linked in

Els aliments seran repartits aquesta setmana pel voluntariat de Coronavirus amb Cor en coordinació amb l’Ajuntament d’Alaquàs, a través del departament de Benestar Social.

La Policia Local d’Alaquàs ha donat més de 200 quilograms d’aliments recaptats entre tota la plantilla. Es tracta d’una iniciativa social posada en marxa durant l’estat d’alarma per tal de contribuir amb les famílies més vulnerables del municipi en la crisi generada per la COVID-19.

Una representació del cos policial va portar ahir dilluns els productes alimentaris a la seu del Cullerot Societat Gastronòmica, responsables durant aquesta crisi de la recepció en el seu local de tots els aliments donats pels diferents col·lectius i persones d’Alaquàs. La distribució a les famílies més vulnerables del municipi la realitzarà el voluntariat de Coronavirus amb Cor, impulsat pel col·lectiu Alaquàs Debat, en coordinació amb l’Ajuntament d’Alaquàs a través del departament de Benestar Social, Càritas Alaquàs i Creu Roja.

La Policia Local d’Alaquàs ha tingut un paper clau durant aquesta crisi sanitària. A més d’aquesta acció solidària promoguda per la pròpia plantilla, el cos policial ha vingut col·laborant des dels inicis en totes les iniciatives del voluntariat social i civil d’Alaquàs.

Entre les accions destaquen les tasques d’ajuda logística per al repartiment de material de protecció en els diferents centres públics així com les tasques informatives per tal de resoldre els dubtes de la població tant durant el confinament com en l’actual sistema de desescalada. Han ajudat també en el repartiment de mascaretes en les parades d’autobús i han col·laborat amb els diferents sectors comercials en la reobertura dels seus negocis. Destaquen a més els actes de recolzament i ànim a la ciutadania i al personal sanitari, participant de manera activa cada dia a les 20 hores en els dies més durs del confinament.